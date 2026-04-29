Boca perdió el invicto ante Cruzeiro en un final caliente por la Copa Libertadores

Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro en Brasil, jugó todo el segundo tiempo con diez y el partido terminó en un clima caliente.

Se terminó el invicto para Boca Juniors. El equipo argentino cayó 1 a 0 frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido marcado por la polémica y un cierre cargado de tensión.

El único gol del encuentro lo convirtió el colombiano Néiser Villarreal a los 81 minutos, tras una jugada colectiva del conjunto brasileño que terminó con una definición dentro del área.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión del paraguayo Adam Bareiro sobre el final de la primera etapa, en una decisión arbitral que generó fuertes cuestionamientos.

El árbitro del encuentro, el uruguayo Esteban Ostojich, tuvo una actuación discutida, con fallos que condicionaron el desarrollo del partido y provocaron el enojo de los jugadores visitantes.

Durante el primer tiempo, Cruzeiro mostró mayor iniciativa, aunque sin demasiada profundidad, mientras que Boca logró equilibrar el trámite sin generar situaciones claras. En ese contexto, el volante Leandro Paredes fue amonestado tempranamente, en otra decisión que generó polémica.

Ya en el complemento, con superioridad numérica, el equipo brasileño presionó y acumuló situaciones hasta encontrar el gol decisivo. El arquero Leandro Brey tuvo intervenciones clave, pero no pudo evitar la caída de su arco en el tramo final.

Tras el tanto, el clima se volvió aún más tenso y el encuentro terminó con empujones, discusiones e insultos entre jugadores de ambos equipos, en un cierre descontrolado.

La derrota deja a Boca sin invicto en el certamen y abre interrogantes de cara a lo que viene en el grupo, en una Copa Libertadores que ya empieza a mostrar su nivel de exigencia.