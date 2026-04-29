Adorni enfrenta su primer informe de gestión en medio de la polémica

Adorni presentará su primer informe de gestión ante el Congreso en medio de cuestionamientos opositores y una causa judicial en su contra.

En un clima de fuerte tensión política, Manuel Adorni brindará este miércoles su primer informe de gestión ante el Congreso, en una jornada atravesada por cuestionamientos de la oposición y una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La exposición comenzará a las 10:30 y se desarrollará en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde el funcionario hablará durante aproximadamente una hora antes de responder preguntas de los legisladores.

El jefe de Gabinete contará con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien estará presente en los palcos junto a integrantes del gabinete nacional.

La sesión fue organizada tras una reunión entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario, Adrián Pagán. Según se informó, el funcionario recibió unas 4.800 preguntas, de las cuales se seleccionaron cerca de 2.000 para ser respondidas durante la jornada.

El esquema prevé que los diputados intervengan en tres tandas, con tiempos asignados según el tamaño de cada bloque. Tras cada segmento, Adorni contará con 20 minutos para responder.

Desde la oposición —principalmente sectores del kirchnerismo y la izquierda— anticipan una postura crítica, con cuestionamientos centrados tanto en la gestión como en la causa judicial que investiga al funcionario por presuntas irregularidades patrimoniales.

Incluso, algunos legisladores deslizaron la posibilidad de protestas dentro del recinto, incluyendo la presencia de bancas vacías durante la exposición.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, ya había anticipado el clima que se espera en la sesión: “Va a ser picante”, advirtió días atrás.

Se estima que la jornada se extenderá durante unas seis horas y culminará con un breve cierre del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

El informe de gestión representa una instancia clave para el Gobierno, tanto por su peso institucional como por el contexto político y judicial que rodea al funcionario.