Boca igualó 1 a 1 con Cruzeiro y definirá todo en la última fecha

Boca Juniors empató 1 a 1 con Cruzeiro en La Bombonera y complicó su clasificación a los octavos de la Copa Libertadores. El equipo xeneize terminó envuelto en polémica por un gol anulado y un penal reclamado sobre el final.

Boca Juniors empató este martes 1 a 1 frente a Cruzeiro en la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y quedó obligado a ganar en la última jornada para mantener chances de clasificación a los octavos de final.

El delantero uruguayo Miguel Merentiel abrió el marcador a los 15 minutos para el conjunto xeneize, mientras que Fágner igualó para el equipo brasileño a los 55 del complemento.

El encuentro, disputado en La Bombonera, terminó envuelto en polémica por un gol anulado a Merentiel en los minutos finales y un posible penal no sancionado para el equipo local tras una mano del argentino Lucas Romero dentro del área.

Con este resultado, Boca deberá vencer en la última fecha a Universidad Católica y esperar otros resultados para avanzar de ronda en el certamen continental.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda tuvo un muy buen primer tiempo y generó varias situaciones claras antes de abrir el marcador.

La primera llegó antes del minuto de juego, cuando Malcom Braida desbordó por izquierda y asistió a Merentiel, cuyo remate fue desviado al córner por Otávio.

El arquero brasileño volvió a imponerse minutos después ante el delantero uruguayo y luego evitó otra ocasión clarísima de Milton Giménez.

Sin embargo, a los 15 minutos Boca logró romper el cero. Leandro Paredes ejecutó un preciso tiro libre desde la izquierda y Merentiel empujó la pelota sobre la línea para poner el 1 a 0.

Cruzeiro reaccionó recién pasada la media hora de juego con una contra encabezada por Kaio Jorge, aunque el arquero Leandro Brey respondió bien en el mano a mano.

En el segundo tiempo, el conjunto brasileño adelantó líneas y encontró el empate a los 55 minutos. Kaiki ganó por la banda izquierda, envió un centro al segundo palo y Fágner definió con potencia para vencer a Brey.

El empate golpeó a Boca, que igualmente volvió a tomar el control del partido cuando Cruzeiro quedó con diez jugadores por la expulsión de Gerson, sancionado con roja directa tras un duro planchazo sobre Paredes.

Con superioridad numérica, el equipo argentino fue en busca de la victoria y arrinconó al conjunto de Belo Horizonte durante el tramo final del encuentro.

A los 89 minutos, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela anuló el segundo gol de Merentiel por una supuesta mano previa de Milton Delgado, decisión que generó fuertes reclamos de los futbolistas y del público local.

Ya en tiempo de descuento, Boca pidió penal por una mano de Lucas Romero dentro del área, aunque el VAR decidió no intervenir y el juego continuó.

El empate dejó a Boca en una situación delicada de cara a la última fecha de la fase de grupos, donde definirá su futuro en la Libertadores ante Universidad Católica en La Bombonera.