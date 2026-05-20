Hallaron muerta y calcinada a una exconcejala en Mendoza

La exconcejal mendocina Margarita Gutiérrez fue hallada muerta y parcialmente calcinada en su casa de Junín. La Justicia investiga un posible femicidio y analiza si la escena fue alterada para simular un robo. Uno de sus hijos estuvo demorado, aunque luego recuperó la libertad.

La exconcejala y docente mendocina Margarita Gutiérrez fue hallada muerta este martes en su vivienda de Junín, Mendoza, y la Justicia investiga el caso bajo la hipótesis de un posible femicidio.

La mujer, de 72 años, presentaba múltiples lesiones y parte de su cuerpo estaba calcinado al momento de ser encontrada dentro de la propiedad ubicada en la intersección de Isaac Estrella y Ladislao Segura.

Tras el hallazgo, la escena fue preservada por efectivos policiales y trabajaron en el lugar especialistas de Policía Científica, médicos forenses e investigadores judiciales bajo directivas del Ministerio Público Fiscal mendocino.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, alrededor de las 7.30 una empleada de limpieza llegó a la vivienda y advirtió que la puerta de servicio estaba abierta y que el portón del jardín no tenía candado.

Ante esa situación, pidió ayuda a policías que se encontraban en un centro de salud cercano y juntos ingresaron al domicilio, donde encontraron el cuerpo de la exconcejala con graves quemaduras y signos de violencia.

Los investigadores también detectaron un importante desorden en distintos sectores de la vivienda y varias ventanas abiertas.

En un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a un homicidio cometido durante un robo. Sin embargo, con el avance de las pericias esa línea perdió fuerza y comenzó a tomar mayor relevancia la posibilidad de un femicidio.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que dentro de la casa no se registraron faltantes de objetos de valor, por lo que los fiscales sospechan que el escenario pudo haber sido alterado para simular un asalto y desviar la investigación.

En ese contexto, uno de los hijos de la víctima fue demorado por disposición de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín y quedó bajo sospecha durante las primeras horas de la investigación.

Según trascendió en medios locales, el hombre tendría antecedentes de consumo problemático de estupefacientes, aunque posteriormente recuperó la libertad mientras continúan las medidas de prueba.

Durante toda la jornada, Policía Científica realizó peritajes en el domicilio y secuestró distintos rastros biológicos que serán sometidos a análisis de ADN para determinar si pertenecen al hijo de la víctima o a otra persona que haya estado en el lugar.

La investigación permanece en etapa inicial y los fiscales esperan ahora los resultados de la autopsia y de los estudios forenses para avanzar en la reconstrucción del crimen.

Margarita Gutiérrez había desarrollado una extensa trayectoria pública en Junín, donde además de desempeñarse como concejala también trabajó durante años como maestra jardinera.