Por Gabriel Rodriguez

La funcionaria del gabinete provincial se despidió en conferencia de prensa para ahora encabezar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Para mí fue maravilloso y les agradezco a todos. Ahora San Luis es mirada por todas las políticas realizadas. No llego a ministra por un Encuentro sino a una gestión que se realiza desde hace años”, sostuvo Ayelén Mazzina, quien hasta ahora era la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Provincia. Ahora será la encargada del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Este miércoles pasado el mediodía brindó una conferencia de prensa para agradecer al gobernador la oportunidad de formar parte del gabinete provincial y miró al futuro de cara a lo que será su travesía dentro del mandato del presidente Alberto Fernández. La asunción será este jueves al mediodía.

La joven de 33 años contó su versión de cómo fue la propuesta: “Al otro día del Encuentro el gobernador me dijo que me iba a llamar el presidente para decirme que me iba a proponer este puesto. Sostuvo que le gustaría que sea parte del Ministerio, que habló con muchas compañeras. Solo alcancé a decirle que sí, me quedé sentada en la cama y no me podía mover. Es la primera vez que en la historia que un gabinete nacional tiene a una funcionaria ministerial de una provincia. Eso es lo más emocionante, San Luis está siempre en mi corazón. Ahora el espectro será mucho más grande y me siento capacitada porque tengo un equipo fuerte”.

La joven funcionaria entendió que “este es un cambio rotundo, donde tendré que dejar afectos”. “No me despojen de San Luis, no quiero llevarme todo como me dijeron. El agradecimiento es a todo el mundo, aclaró y ratificó el amor por su terruño.

“Quiero replicar el modelo San Luis en todo el país y las conclusiones del Encuentro mucho ya se ejecutan en la provincia. Me cuesta llorar, mis procesos van por dentro. En San Luis cuento con un equipo que va a estar a la altura”, adelantó.

Por su parte, Rodríguez Saá mostró su contento por esta decisión del presidente. “Veo los medios nacionales (durante el feriado pasado) y me encontré con la noticia de que Ayelén sería parte del gabinete nacional. Tengo los ojos nublados y hoy los sigo teniendo”, dijo emocionado.

“Vivamos juntos este momento de alegría. Es algo maravilloso lo que nos esta pasando. Una mujer tan joven en un lugar tan interesante como nunca lo ha tenido la provincia. Esta designación es muy fuerte, nos ilumina, prende la luz de San Luis”, opinó el mandatario.