Por Alejo Pombo

El Parlamento austríaco aprobó por 137 votos a favor contra 33 negativos un mandato que obliga a vacunarse a todos los residentes mayores de 18 años.

El mandato, que entrará en vigencia el 1 de febrero, permitirá multas de hasta 4 mil euros por incumplimiento.

Las autoridades dijeron que el mandato es necesario ya que la tasa de vacunación de Austria es una de las más bajas de Europa Occidental. Our World Data informó que el 74% del país está vacunado.

Hablando en el Parlamento, el ministro de Salud austríaco, Wolfgang Mueckstein, calificó el mandato como un «paso grande y, por primera vez, también duradero» para la nación europea en la lucha contra el Covid-19. «Así es como podemos lograr escapar del ciclo de apertura y cierre, de bloqueos», dijo. «Es por eso que esta ley se necesita con tanta urgencia en este momento», manifestó.

El líder del Partido de la Libertad, Herbert Kickl, calificó la medida como un golpe a las libertades de los austríacos. Pero miembros de otros partidos dijeron que el Partido de la Libertad estaba tratando de despertar un sentimiento antivacunas en Austria, que ha tenido cuatro cierres.

The Associated Press informó que la jefa de la oposición socialdemócrata, Pamela Rendi-Wagner, dijo que los mandatos de vacunas son necesarios, a pesar de que nadie los quería. AP señaló que la Policía verificará rutinariamente el estado de vacunación, y aquellos que no puedan mostrar prueba de vacunación recibirán primero una advertencia y luego serán multados con $685 si no cumplen.

El canciller Karl Nehammer indicó que el Gobierno también planea enviar citas de vacunación a personas no vacunadas y serán multados si no se presentan. Se harán exenciones de vacunación para mujeres embarazadas, personas que no pueden vacunarse por razones médicas y personas que se han recuperado del coronavirus en algún momento en los últimos seis meses.

También se invertirán más de mil millones de euros en incentivos para alentar a las personas no vacunadas a vacunarse. Desde que se anunció por primera vez el mandato, ha habido grandes protestas en Viena, atrayendo a más de 40.000 personas.

El mandato, el primero de este tipo en Europa, se anunció por primera vez en noviembre de 2021 para mayores de 14 años antes de cambiarse a 18. Italia y Grecia hicieron obligatoria la vacuna Covid-19 para mayores de 50 y 60 años, respectivamente. Se espera que el mandato austríaco permanezca vigente hasta enero de 2024.