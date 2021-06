Por Alejo Pombo

El seleccionado argentino de fútbol superó hoy a Uruguay por 1-0 en su segundo partido del grupo A de la Copa América 2021, en un partido en el que no le sobró nada, pero con el crack Lionel Messi a la cabeza exhibió algunos puntos individuales altos.

El volante Guido Rodríguez, a los 12 minutos del primer tiempo, señaló el único gol del encuentro en el Mané Garrincha de Brasilia que dejó a la Argentina primera en su zona, junto con Chile, con cuatro unidades.

Argentina no tuvo el vuelo futbolístico del primer tiempo ante el seleccionado trasandino en el debut, pero controló a Uruguay, que no generó situaciones.

El equipo de Lionel Scaloni sacó ventaja rápido con el gol de cabeza de Rodríguez, uno de los cuatro cambios que dispuso el entrenador. Messi desniveló por derecha y sacó el centro justo para el reemplazante de Leandro Paredes por lesión.

El ex River Plate realizó una gran producción con gol incluido. Aportó solución a un mediocampo más combativo, de entrega y marca cuando lo necesitó.

La vuelta de Cristian Romero, en dupla con Nicolás Otamendi, imprimió solidez a la defensa con la colaboración de Marcos Acuña. Nahuel Molina, que dispuso de una situación al cierre del primer tiempo al cabo de una gran acción de Messi, completó la línea defensiva.

Uruguay chocó contra el orden argentino que anuló las intenciones de Nicolás De La Cruz y aisló a los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani.

El seleccionado nacional, en su partido número 1.000, desaprovechó las buenas intenciones de Messi que en ofensiva marcó el camino. No lo acompañó Lautaro Martínez, negado ya no sólo con el gol, también con la pelota. No extrañó su salida a los cinco minutos del segundo tiempo por Joaquín Correa.

Giovani Lo Celso solo aportó destellos para abastecer a Messi, pero estuvo muy lejos del nivel exhibido ante Chile. Un golpe lo dejó sin competencia en el segundo tiempo.

Sin brillar, Argentina, más compacta, estableció distancia ante un Uruguay acéfalo de profundidad.

Uruguay acaparó la posesión de la pelota y Argentina buscó evitar otro segundo tiempo deficiente, tal como le sucedió ante Chile y ante Colombia en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Rodrigo De Paul auxilió al mediocampo, el ingreso de Exequiel Palacios buscó una mejor salida y Messi entró más en contacto con la pelota. El máximo goleador histórico del seleccionado argentino encaró cada vez que recibió y preocupó a la última línea uruguaya.

Messi resultó la figura del partido. Un remate suyo, en el inicio del partido, fue desviado por Fernando Muslera, asistió a Rodríguez en el gol y se hizo cargo del equipo en los minutos finales para frenar cualquier tipo de reacción uruguaya.

El triunfo llegó en el momento justo para la Argentina porque le dará la confianza necesaria luego de los empates que dejaron un sabor amargo.

Argentina enfrentará el próximo lunes a Paraguay y Uruguay disputará su segundo partido en la Copa América Brasil 2021 ante Chile el mismo día.

-Síntesis-

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Nicolás Otamendi y Acuña; Rodrigo De Paul, Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fabián Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Matías Viña; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Gol: en el primer tiempo, 12m. Rodríguez (A).

Cambios: en el segundo tiempo, Nahitán Nández por Bentancur (U); 5m. Exequiel Palacios por Lo Celso y Joaquín Correa por Martínez (A); 19m: Matías Vecino por Torreira y Brian Ocampo por De La Cruz (U); 24m. Ángel Di María por González (A) y Facundo Torres por González (U); 35m. Fernando Gorriarán por Valverde (U); 45+2m. Germán Pezzella por De Paul (A).

Amonestados: Lo Celso, Martínez, Correa (A); Torreira, Ocampo (U).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).