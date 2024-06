Argentina deberá pagar U$S 1.670 millones por mal cálculo del cupón PBI

Argentina ha perdido una apelación ante un Tribunal de Londres y deberá pagar U$S 1.670 millones a fondos de inversión debido a un mal cálculo del cupón PBI, según informó la agencia Reuters.

Por Gabriel Rodríguez

Argentina ha perdido una apelación ante un Tribunal de Londres y deberá pagar U$S 1.670 millones a fondos de inversión debido a un mal cálculo del cupón PBI, según informó la agencia Reuters. El fallo incluye el monto original de U$S 1.300 millones más intereses, y ya no quedarían instancias adicionales de apelación.

El origen del fallo radica en una demanda presentada por cuatro fondos de inversión que poseen títulos emitidos en el canje de deuda de 2005. Estos títulos otorgaban a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional si el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina crecía por encima del 3,3% anual. Los litigantes argumentaron que en 2013, el país modificó la forma de cálculo de su PBI para evitar superar ese umbral y, en consecuencia, eludir el pago correspondiente.

En 2013, durante el mandato de Axel Kicillof como ministro de Economía y con Guillermo Moreno como secretario de Comercio, se cambió la metodología de cálculo del PBI. Para el último trimestre de ese año, la nueva forma de cálculo arrojó un crecimiento del 3,2%, apenas por debajo del umbral que hubiera desencadenado los pagos adicionales a los tenedores de bonos.

Los acreedores llevaron el caso a los tribunales de Londres y obtuvieron una sentencia favorable, que determinó que Argentina había alterado los cálculos de manera perjudicial para los tenedores de bonos. En respuesta, Argentina apeló la decisión y tuvo que depositar U$S 310 millones para proceder con la apelación, pero la sentencia final también resultó desfavorable para el país.

La última opción para Argentina sería apelar ante la Corte Suprema de Inglaterra, pero el especialista Sebastián Maril considera poco probable que el máximo tribunal acepte tomar el caso. Con esta sentencia, Argentina enfrenta un significativo desembolso financiero en un contexto económico ya desafiante.