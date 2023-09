Aníbal Fernández desestima la convocatoria de Victoria Villarruel: ‘No le Asignemos un Valor que no Tiene’

En medio de la controversia generada por la convocatoria de Victoria Villarruel a un acto de «homenaje a las víctimas del terrorismo», el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ha restado importancia a la iniciativa y ha instado a no otorgarle un valor excesivo a la figura de la libertaria.

Por Ale Pombo

Fernández calificó el evento encabezado por la diputada como «una provocación lisa y llana» y subrayó que «le estamos dando un valor a esta mujer que no tiene». En sus declaraciones a FM La Patriada, el ministro afirmó que si tuviera que tomar una decisión al respecto, no asignaría ningún valor a esta convocatoria y señaló que en el pasado, eventos similares organizados por la misma persona en 2015 no tuvieron resultados significativos.

El acto, programado para llevarse a cabo en la Legislatura porteña, ha generado un fuerte rechazo por parte de organismos de Derechos Humanos, grupos peronistas, sindicales y de izquierda, quienes han anunciado una manifestación para expresar su enérgico repudio a la iniciativa de Villarruel.

Además de abordar este tema, Aníbal Fernández también expresó su perspectiva sobre el panorama político y electoral. Destacó su confianza en que Unión por la Patria tendrá un buen desempeño en las próximas elecciones provinciales y comentó que considera que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza tienen similitudes en su pensamiento político, describiéndolos como una derecha que no responde a las necesidades actuales del país. En contraste, Fernández afirmó que el peronismo cuenta con las herramientas necesarias para abordar los desafíos que enfrenta la nación.