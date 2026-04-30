Allanamiento en el Penal: pasan a disponibilidad a dos penitenciarios

Tras un operativo de Gendarmería en el Penal, dos agentes penitenciarios fueron pasados a disponibilidad en el marco de una investigación por narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad de San Luis dispuso el pase a disponibilidad de dos integrantes del Servicio Penitenciario, en el marco del operativo realizado por la Gendarmería Nacional Argentina en el Penal provincial.

El procedimiento, que se extendió desde el mediodía hasta pasadas las 22 del 29 de abril, fue ordenado por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal Cristian Rachid, en el marco de causas iniciadas en 2024.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron documentación y diversos elementos de interés para la investigación.

Según informaron fuentes oficiales, el objetivo del operativo fue esclarecer posibles vínculos entre internos detenidos por delitos federales vinculados al narcotráfico y redes externas, así como determinar eventuales maniobras que les permitirían mantener comunicaciones desde el interior del penal.

Las requisas se realizaron tanto en la unidad masculina como en la femenina del complejo penitenciario, ubicado sobre la ruta 3, y formaron parte de una investigación que también involucra a la Fiscalía Federal de Mendoza.

De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, se investiga el posible tráfico de estupefacientes hacia el interior de la cárcel.

El despliegue incluyó más de 200 efectivos, una veintena de móviles y la participación de personal proveniente de otras provincias, lo que generó sorpresa e incertidumbre en los alrededores del establecimiento.

Durante el operativo, los internos permanecieron en sus celdas mientras los agentes realizaban los procedimientos, en medio de un fuerte hermetismo por parte de las autoridades.

La medida de pasar a disponibilidad a los dos penitenciarios se enmarca en el avance de la investigación, que busca determinar responsabilidades dentro del sistema carcelario y posibles irregularidades en el funcionamiento interno del penal.