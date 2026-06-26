La CGT lanza un plan de protestas y marcha federal

La CGT resolvió iniciar un plan de lucha que incluye la construcción de un paro nacional, aunque sin fecha definida. La estrategia contempla protestas escalonadas, asambleas y una eventual marcha federal contra las políticas del Gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este jueves avanzar con un nuevo plan de lucha que contempla la construcción de un paro nacional, aunque sin una fecha definida, tras una extensa reunión de su conducción.

El anuncio fue realizado por Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, quien explicó que la estrategia incluirá distintas acciones gremiales y una eventual marcha federal en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

“Se comenzará la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores, para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal”, señaló el dirigente.

Sola indicó además que el plan incluirá convocatorias a regionales y plenarios de secretarios generales, con el objetivo de coordinar medidas “en reclamo de una revisión de todos los hechos que viene realizando el Gobierno”.

Según lo definido, las acciones no se limitarán a una única medida de fuerza, sino que incluirán asambleas, protestas sectoriales y actividades públicas y mediáticas, que desembocarían en un paro nacional en el momento que la conducción sindical considere más conveniente.

El esquema planteado por la CGT apunta a un modelo de protesta progresiva, con acciones escalonadas por sector, en línea con experiencias de otras centrales sindicales internacionales.

En la previa del encuentro, sectores como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad habían impulsado la posibilidad de un paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. Sin embargo, esa iniciativa no logró reunir el consenso suficiente dentro de la central obrera.

De esta manera, la conducción de la CGT optó por una estrategia más gradual, que busca acumular adhesiones y fortalecer la medida de fuerza en el tiempo, sin definir aún una fecha concreta para su realización.