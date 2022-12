Alberto Fernández: «Si me tengo que pelear con todos los jueces, lo voy a hacer»

Por Ale Pombo

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la reunión de los Bajos Submeridionales junto a gobernadores en la que defendió la federalización del país y reiteró sus cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema en materia de coparticipación.

«Mientras sea presidente voy a hacer todo lo que sea necesario para que la Argentina sea un país federal, y si me tengo que pelear con todos los jueces, lo voy a hacer, con los que no me voy a pelear es con ustedes», aseguró Fernández frente a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Omar Perotti (Santa Fe).

En compañía de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del Interior, Eduardo de Pedro, el Presidente cuestionó la decisión del Máximo Tribunal que obliga a la Nación a reintegrarle el 2.95% de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

«Me están pidiendo que mande a 203 kilómetros cuadrados la misma cantidad de dinero que necesitan 80 mil kilómetros cuadrados del norte de la Argentina», planteó.

En la misma línea continuó: «¿Es razonable que a la ciudad más opulenta que tiene la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que lo vamos a sacar de la misma fuente de la que hoy salen los recursos para hacer obras? Porque eso sale de la parte de coparticipación del Estado Nacional».

«Que país enloquecido en el que estoy viviendo…¿Cómo no se dan cuenta de que estamos destinando semejante cantidad de dinero a una ciudad que discute si tiene más subtes cuando ustedes lo que están debatiendo es si tienen más agua? ¿Cómo podemos vivir en paz con nuestra conciencia?», se preguntó el mandatario ganándose así el aplauso de gobernadores y ministros.

Además del intercambio, las autoridades nacionales y provinciales firmaron el acta para avanzar en obras de pavimentación de la Ruta Provincial N°1 y el convenio para la Obra Hidrovial sobre la Ruta Interprovincial entre Santa Fe y Santiago del Estero.

Al término de la reunión, el mandatario encabezó la inauguración del acueducto Simbolar-Añatuya, y durante su discurso manifestó que el federalismo está escrito en la Constitución «declamada por muchos y por muy poco respetadas».

También, afirmó que el debate por un modelo de país igualitario lo encarna su administración y los gobernadores, y cruzó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

«No podemos dormir en paz en un país que concentra tanta riqueza en pocos y distribuye tanta pobreza en muchos más. No podemos vivir en paz con nuestra conciencia viendo el retraso del norte y del sur y cómo se enriquece el centro», subrayó.

Y agregó: «Toda esta obra cuesta lo mismo que la ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. Me encantaría que venga el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) y vea lo que es el norte, porque aquí no discuten cómo ampliar el subte, lo que se discute es quién tiene agua. Fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad».

A su parte, el gobernador Zamora se mostró muy enérgico al denunciar «asimetrías» entre el interior y el centro del país, y al señalar que las provincias son «subestimadas» al igual que en tiempos de unitarios y federales.

«Vamos a defender el federalismo y a seguir trabajando por la patria que tanto amamos, no como el centralismo porteño que se sienten dueños del país al cual detesta», sentenció.

Por último, el mandatario provincial elevó la voz e hizo referencia a las denuncias judiciales por parte de Larreta y de Bullrich.

«Fui denunciado por una candidata porteña y un candidato de que me van a meter presos no importa, yo no me voy a escapar al Uruguay como el prófugo que tienen. Aquí estoy, y si tengo que ir preso por defender al federalismo y a Santiago del Estero, aquí estamos», señaló.