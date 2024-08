Alberto Fernández renunció al PJ en medio de la denuncia por violencia de género

Por Alejo Pombo

El expresidente Alberto Fernández presentó este miércoles su renuncia «indeclinable» a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. Fernández, quien había solicitado una licencia en marzo pasado, decidió abandonar el cargo tras la denuncia por presunta violencia de género interpuesta por la ex primera dama, Fabiola Yañez.

En su carta de renuncia, a la que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, Fernández explicó que tomó esta decisión «con el único propósito de no involucrar al partido en los hechos que falsamente se me endilgan». Añadió que «los hechos que se me imputan son falsos» y expresó su deseo de que «ninguna esquirla del linchamiento mediático» lastime al partido.

La denuncia contra Fernández, presentada por Yañez, lo acusa de «lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo» y «amenazas coactivas». A pesar de esta situación, el exmandatario reiteró su confianza en que la Justicia actúe de manera imparcial y le permita ejercer su derecho a la defensa.

Por su parte, el PJ porteño, liderado por Mariano Recalde, solicitó el mismo miércoles que se pusiera fin a la licencia de Fernández como presidente del PJ y que fuera apartado definitivamente del cargo.

En sus últimas palabras como líder del partido, Fernández lamentó el «escarnio» al que ha sido sometido y aseguró que esta situación también afecta a sus hijos, despidiéndose con «el compromiso de siempre» hacia sus compañeros y compañeras de militancia.