Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández reiteró este jueves que ante el agravamiento de la pandemia su prioridad es cuidar la salud de los ciudadanos. «No me importa ganar una elección, me importa que los argentinos no se mueran», dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

De este modo, el mandatario se refirió a las críticas recibidas por parte de la oposición por las medidas restrictivas -que comenzarán a regir mañana y se extenderán por tres semanas- que anunció para intentar contener la segunda ola de coronavirus, cuando se registró un nuevo récord de 22 mil casos positivos.

En este sentido, el Presidente calificó de “barrabasadas” las declaraciones hechas por la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo que la oposición iba “a resistir” las medidas restrictivas y la prohibición de circulación por considerar que iban en contra de la actividad económica de sectores ya muy golpeados -por ejemplo- como el gastronómico.

“Venimos de cuatro años de crisis y, sobre eso, la pandemia. Somos conscientes de eso y del esfuerzo que han realizado los argentinos y el Estado”, afirmó el Presidente.

Por ello, adelantó que no se descarta la implementación de nuevas medidas de ayuda económica en caso de que la situación se agrave, como fueron el ATP o el IFE. “Me parece que hoy por hoy no hace falta”, explicó ya que -añadió- la economía y el sector productivo “están funcionando”.

De todos modos, aclaró que pese a que el Estado tiene “recursos limitados para resolver la pobreza” y que “la mejor forma de hacerlo es que la economía crezca”, en caso de ser necesario podrían volver a implementar esas ayudas económicas. “Si tuviera que hacer algo así lo haría, porque me preocupa la situación de la gente”, aseveró.

Con respecto al cumplimiento de las medidas anunciadas para frenar la segunda ola, Fernández adelantó que “si veo que la cosa se pone peor y la gente no reacciona, le voy a pedir a los gobernadores que se ocupen de hacer lo que la gente no hace”.

Por último, también habló sobre los aumentos de tarifas y su posible postergación. “En este momento el tema tarifario es delicado y cualquier revisión debe hacerse con mucho cuidado”, señaló.

En este sentido, recordó: “Yo dije que no quiero que ningún argentino tenga que elegir entre comprar un remedio y pagar los servicios. Y lo voy a cumplir”. Por ello, manifestó que a la hora de revisar las tarifas “lo haremos con la mayor seriedad”.

El Presidente también cuestionó a los dirigentes que criticaron las nuevas medidas restrictivas frente al avance de la segunda ola de coronavirus y calificó de “imbéciles” y “miserables“ a quienes creen que el decreto que se conocerá mañana responde a intereses políticos y no a una necesidad sanitaria.

“Ayer leía un imbécil que me llamaba dictador, ¿cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? ¿cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado? ¿alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona”, y aseguró que “son un montón de dirigentes”, sin brindar nombres propios, que lo dicen públicamente. “Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO ¡Pero, por favor! ¿Como alguien puede pensar semejante barrabasada?”, señaló.

Y agregó: “Cuando la historia se escriba yo quiero que me pongan del lado de la gente que cuida a los argentinos. Si pierdo una elección, la pierdo. Pero duermo tranquilo”.