Por Alejo Pombo

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán), aseguró hoy que la Argentina «siempre quiso» firmar el contrato con con el laboratorio estadounidense Pfizer para la adquisición de su vacuna contra el coronavirus a pesar de que «era cara» y no «hubiese cambiado la vacunación en la Argentina».

«Argentina siempre quiso contratar con Pfizer. No hubo nunca ninguna de las medidas que tomamos orientada a no contratar con Pfizer, a pesar de que la vacuna era cara», dijo el legislador tucumano en declaraciones a IP Noticias.

Sobre la convocatoria para el martes realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que los laboratorios expongan sobre «el estado contractual vigente o en discusión» con el Estado acerca de la provisión de dosis, Yedlin dijo: «Me parece bien que vayan los laboratorios, no sé aún quiénes irán».

En torno a la posibilidad de acordar con la oposición cambios a la ley que permitió la compra de vacunas, como la propuesta de Juntos por el Cambio de quitar la palabra ‘negligencia’ del proyecto para avanzar en un acuerdo con Pfizer, el legislador dijo: «Queremos ser lo más operativos para poder conseguir más vacunas para la Argentina; nadie se va a enamorar de un articulo de la ley».

En ese sentido, remarcó que «todo es posible en política» aunque consideró que «el texto es correcto».

«No me parece que ahuyente la posibilidad de contratos. No creo que sea abusiva. Tanto es así que Argentina contrató y sigue contratando con varios laboratorios de distinto origen, tenemos el problema con un laboratorio», afirmó al referirse a Pfizer.

En tanto, consideró que «ese laboratorio tiene todo el derecho a no querer contratar con ese marco legal, tendríamos que evaluar si justifica tanto cambiar el marco legal para ese laboratorio. Por precio no justificaría. Por la garantía que lleguen las vacunas en tiempo y forma para Argentina, si uno ve lo que está pasando con los compromisos de esta empresa no hay garantías que lleguen más vacunas».

Para el legislador, «por ahora la única ventaja competitiva es (que la vacuna de Pfizer es) la única autorizada a menores de 18 años sino no tiene mucho sentido» modificar la ley, al recordar que Argentina «tiene contratos firmes con otras vacunas muy buenas».

Ayer, el Gobierno nacional desmintió que haya rechazado el envío de vacunas Pfizer contra el coronavirus a través del mecanismo Covax, en tanto la ministra de Salud, Carla Vizzotti, criticó el «uso político» de la pandemia y del tema de la compra de vacunas, y pidió que ciertos sectores «bajen la tensión y la obsesión que tienen» con esa farmacéutica.