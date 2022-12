Ya son mil los egresados de La Escuela de Manejo

Por Gabriel Rodriguez

La iniciativa fue lanzada en agosto de 2021. La Municipalidad estima que las próximas inscripciones serán para los meses de abril o mayo del año próximo.

La Escuela Municipal de Manejo es una iniciativa gratuita de la Intendencia capitalina que permite enseñar a conducir con la premisa del mejoramiento de la seguridad vial. Señalan que desde su creación en agosto del año pasado hasta la fecha ya cuenta con más de mil egresados. Esperan sumar algunos más antes de que culmine 2022.

«Arrancamos en el mes de octubre con unas nuevas inscripciones, donde el cupo fue para 1.500 personas. De ese total, cada quince días vamos llamando a 75 u 80 para que realicen el curso. Una vez que finalicen hacemos un nuevo llamado», informó el secretario de Transporte y Prevención Ciudadana, Facundo García.

«Desde que empezamos con la escuela, que ya tenemos un año y dos meses más o menos, son 1.066 los vecinos que completaron el curso y nos quedan cerca de 1.000 para cursar aún», agregó.

En el Municipio estiman que las próximas inscripciones serán para los meses de abril o mayo del año próximo. «Esto dependerá de cómo vayan cursando. Hay mucha gente que se anotó y en los momentos en que la llamamos no puede cursar, entonces se va achicando el número», indicó García.

La Escuela Municipal de Manejo es una iniciativa única en el país, por lo que ha sido reconocida a nivel regional y nacional. «El curso consta de tres días dedicados a la parte teórica, en los que ven todo lo que tiene que ver con normas y leyes de tránsito, el manejo seguro de un vehículo, las prioridades de paso y velocidades máximas, entre otras cuestiones. Al tercer día se toma el examen que, de pasarse, ya tienen aprobado el teórico para obtener la licencia nacional de conducir», afirmó el funcionario.

Luego, los alumnos tienen siete días de práctica donde les enseñan los principios básicos de conducir. «Va desde aprender a poner primera y también se trata de ver el estacionamiento. Todo esto se hace en un predio cerrado, en el ‘José La Vía’. Se les brinda un puntapié básico para que aprendan a manejar. Luego, con más práctica, pueden rendir el examen para el carnet de conducir», dijo.

Los automóviles en los que realizan las prácticas los pone a disposición el Municipio. «Esta iniciativa surge a raíz de reuniones que tuvimos con el intendente, donde veíamos las infracciones que se cometían. Nos preguntábamos por qué ocurrían, si era desconocimiento o qué estaba pasando que la gente manejaba mal. Nos dimos cuenta que faltaba mucha educación vial y justamente por eso lanzamos la iniciativa», explicó el funcionario.

«También este programa permite darles la oportunidad, como una política de inclusión social, a las personas que no poseen un auto o no tienen una persona que les pueda enseñar. Sobre todo el eje está puesto en empezar a enseñar con la teoría, ya que la mayoría aprende a manejar en el seno familiar o con un amigo y no te explican las normas o leyes de tránsito», añadió.

Desde su creación hasta ahora, la Escuela Municipal de Manejo logró ampliar sus cupos para que puedan sumarse más vecinos y, a su vez, más instructores brinden esta capacitación.