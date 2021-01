Al menos 25 réplicas del sismo que en la madrugada conmocionó a San Juan se produjeron desde entonces en distintos puntos de la provincia pero que también alcanzaron a Jujuy, Salta y La Rioja, informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (Inpres).

De acuerdo al instituto, las réplicas fueron con intensidades variables de entre 3.9 y 2.5 grados de magnitud.

Con una intensidad de 3.0, el último sismo fue registrado a las 8:30, con epicentro en la localidad de Media Agua, a 45 kilómetros al suroeste de San Juan y con una profundidad de 10 kilómetros.

La zona de Media Agua fue la más afectada y allí se registraron la mayor parte de las réplicas, dos de ellas con una intensidad de 3.9 y 3.8.

Aunque la mayor parte de ellas se produjo dentro de San Juan, los movimientos se sintieron en Salta, cerca de San Antonio de los Cobres; en La Rioja, en la frontera con Chile y a otro a 52 kilómetros de la capital provincial; y en Jujuy, a 145 kilómetros de San Salvador.

Al brindar una conferencia de prensa durante la madrugada de hoy, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, no descartó que pueda haber réplicas del sismo de 6,4 grados de magnitud que se registró en la provincia con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de la ciudad capital.

«Es probable que pueda haber réplicas, pero hay que ser prudentes», había alertado el gobernador.

Virginia, vecina de Media Agua, contó a TN que el sismo la encontró durmiendo en su casa. «Se iban cayendo las paredes y nosotros habíamos quedado adentro, no podíamos salir. La ropa saltó del ropero», relató la mujer y mostró los restos en que quedó convertida su humilde vivienda, la que perdió todo el techo.

«Acá no se puede seguir, no sé que vamos a hacer, no tengo donde ir, mi familia no me puede ayudar», se lamentó, y agregó que uno de sus cinco hijos se encontraba jugando a la pelota con amigos y le dijo que «se tiraron al suelo y lloraban juntos».

Durante la conferencia de prensa Uñac destacó que «después del terremoto de 1944 la Provincia viene trabajando con un código edilicio que ha permitido tener un alto porcentaje de su construcción sismorresistente y eso ha permitido soportar de una manera distinta habiendo sido de una magnitud parecida al terremoto de 1944, como también a 1977».

El gobernador también informó que «hay distintas rutas de jurisdicción nacional o provincial en las que se produjeron algunas grietas, por ejemplo en ruta 40, en tránsito entre el departamento de Pocito y Sarmiento», por lo que aconsejó transitar con cuidado por las arterias afectadas.