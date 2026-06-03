Werning defendió el plan económico y destacó la compra de dólares

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que las reservas internacionales crecerán con mayor intensidad durante los próximos meses. En el Congreso del IAEF defendió el régimen de flotación cambiaria, destacó las compras de divisas realizadas por la entidad y afirmó que la economía avanza sin los desequilibrios externos del pasado.

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, aseguró que la entidad espera acelerar la acumulación de reservas internacionales durante los próximos meses y defendió el esquema económico impulsado por el Gobierno nacional. Lo hizo durante su exposición en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde destacó la estabilidad cambiaria y el desempeño del actual régimen de flotación del dólar.

Según explicó el funcionario, el fortalecimiento de las reservas se verá favorecido por el avance del programa de refinanciación de deuda en moneda extranjera llevado adelante por el Tesoro Nacional. En ese sentido, sostuvo que la acumulación de divisas debería alinearse progresivamente con las compras realizadas por el Banco Central.

“A medida que progrese el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alineará más de cerca con la compra que lleva a cabo el BCRA”, afirmó Werning durante el encuentro que reunió a referentes del sector financiero y empresarial.

El economista consideró que el escenario actual ofrece condiciones más favorables para incrementar las reservas sin afectar la normalización del mercado cambiario ni las operaciones del sector privado. Además, destacó que el esquema vigente permite realizar pagos de importaciones, cancelar deudas y distribuir dividendos con mayores niveles de flexibilidad que en años anteriores.

Uno de los principales puntos de su exposición estuvo centrado en la defensa del sistema de flotación cambiaria. Werning aseguró que el régimen implementado por el Gobierno demostró capacidad para absorber tensiones económicas y financieras tanto internas como externas.

“El régimen de flotación ya demostró su virtud como amortiguador de shocks, tanto domésticos como externos”, sostuvo. También señaló que el tipo de cambio se mantiene estable en un contexto de reducción de las tasas de interés domésticas y recuperación de la demanda de activos en pesos.

Durante mayo, el Banco Central realizó compras por aproximadamente USD 2.600 millones, una cifra que fue destacada tanto por la entidad monetaria como por el Ministerio de Economía. Sin embargo, parte de esas adquisiciones se destinaron al cumplimiento de compromisos financieros, por lo que no se reflejaron íntegramente en el nivel de reservas netas.

En otro tramo de su intervención, Werning afirmó que la economía argentina atraviesa una etapa diferente a la observada en ciclos anteriores de crecimiento. Según explicó, la expansión actual se desarrolla sin los desequilibrios externos que históricamente derivaban en presiones cambiarias y expectativas de devaluación.

El vicepresidente del Banco Central atribuyó esa situación a la combinación de superávit fiscal, recuperación del ahorro en moneda local, repatriación de capitales y acceso más estable al financiamiento externo.

“Esta combinación de cambios estructurales permite observar lo que anticipábamos en diciembre de 2023: que la moneda escasa en el futuro pasaría a ser el peso y no el dólar”, concluyó.

Las declaraciones de Werning se suman a las expresadas horas antes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó la evolución de las reservas y aseguró que el país atraviesa una etapa de mayor solidez macroeconómica, con acceso normalizado a divisas para importadores, empresas y ahorristas.