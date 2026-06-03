La madre de Barrelier rompió el silencio y pidió perdón

La madre de Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio de Agostina Vega, habló por primera vez y aseguró que no reconoce a su hijo. Entre lágrimas, pidió perdón a la comunidad, admitió sentirse desbordada por la situación y expresó su decepción ante las acusaciones que investiga la Justicia.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con las declaraciones públicas de Viviana, madre de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. En una entrevista televisiva, la mujer expresó su dolor por lo ocurrido, pidió disculpas a la comunidad y aseguró que no reconoce a su hijo ante las acusaciones que enfrenta.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Viviana manifestó sentirse desbordada por la situación judicial y social que atraviesa su familia desde que se conocieron los detalles del caso. “Lo desconozco como hijo, lo desconozco”, afirmó al referirse al principal sospechoso de la causa.

La mujer sostuvo que nunca imaginó verse involucrada en una situación de semejante gravedad y aseguró que siempre creyó en la palabra de su hijo. Sin embargo, reconoció sentirse profundamente decepcionada por los hechos que investiga la Justicia.

“Yo creía en mi hijo, pero me defraudó”, expresó durante la entrevista. También explicó que, por tratarse de un hombre adulto, desconocía gran parte de su vida cotidiana, sus amistades y sus actividades personales.

En otro tramo de su testimonio, intentó despegar a su entorno familiar de algunas versiones que circularon en las últimas horas y destacó el esfuerzo realizado durante años para sostener a su familia. “Somos pobres, pero honrados. Yo trabajo en casas de familia y mi mamá es jubilada”, señaló.

Viviana reiteró además un pedido de disculpas dirigido a la sociedad y especialmente a quienes resultaron afectados por el crimen que conmocionó a Córdoba. “Le pido perdón a todo el mundo porque esto me desbordó”, manifestó.

Las declaraciones se produjeron mientras la causa avanza bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien imputó a Barrelier por femicidio. En los últimos días, la investigación incorporó nuevos elementos de prueba, entre ellos registros de cámaras de seguridad, peritajes sobre vehículos y teléfonos celulares, además de los resultados preliminares de la autopsia.

Según la hipótesis de la fiscalía, Barrelier habría sido la última persona en tener contacto con Agostina antes de su desaparición. Los investigadores continúan reconstruyendo los movimientos previos al hallazgo del cuerpo y analizando evidencia para determinar con precisión la secuencia de los hechos.

Mientras tanto, el caso mantiene una fuerte repercusión social en Córdoba y en todo el país. Diversas movilizaciones y expresiones públicas continúan reclamando justicia por la adolescente, cuyo asesinato reavivó el debate sobre la violencia de género y la protección de niños, niñas y adolescentes.