La apuesta multimillonaria de Chevron que impulsa el futuro energético argentino

Chevron presentó un proyecto de USD 13.800 millones para desarrollar el área El Trapial, en Vaca Muerta, y solicitó ingresar al RIGI. La iniciativa se convirtió en la mayor inversión privada presentada bajo ese régimen y refuerza el atractivo de Neuquén para las grandes compañías energéticas.

La petrolera estadounidense Chevron formalizó su solicitud para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de USD 13.800 millones destinado al desarrollo del área El Trapial, en Vaca Muerta. La iniciativa representa la mayor inversión privada presentada hasta el momento bajo ese esquema y refuerza el papel de Neuquén como uno de los principales polos energéticos de América Latina.

La compañía confirmó que el desembolso estará orientado al desarrollo de petróleo no convencional en El Trapial, un área que opera directamente en el norte neuquino y que es considerada estratégica para ampliar la producción de hidrocarburos durante los próximos años. La propuesta aún debe recibir la aprobación formal del Gobierno nacional.

“Chevron reconoce los esfuerzos del gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos de Argentina”, expresó la empresa en un comunicado. Además, destacó que marcos regulatorios como el RIGI aportan previsibilidad y favorecen decisiones de inversión de largo plazo.

La presentación se produce en un contexto de fuerte expansión de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la producción petrolera argentina y una pieza clave en la estrategia oficial para incrementar exportaciones y generar ingreso de divisas.

Chevron mantiene una presencia histórica en el país desde 1999 y es una de las empresas que más temprano apostó por el desarrollo del shale argentino. En las últimas dos décadas acumuló inversiones superiores a los USD 10.000 millones y consolidó una posición estratégica dentro de la cuenca neuquina.

Uno de los hitos más importantes de esa trayectoria fue la alianza firmada con YPF en 2013 para desarrollar el bloque Loma Campana, considerado el proyecto emblemático de Vaca Muerta. Más de una década después, ese yacimiento se transformó en uno de los mayores desarrollos shale de Argentina y una referencia para la industria energética regional.

Además de Loma Campana, la compañía opera actualmente El Trapial, donde produce alrededor de 7.000 barriles diarios de petróleo, y desarrolla actividades exploratorias en otras áreas de la cuenca neuquina como Narambuena y Loma del Molle.

La iniciativa también representa un nuevo impulso para el RIGI, el régimen creado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Desde su implementación, el sector energético concentra buena parte de los proyectos presentados, especialmente vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Con exportaciones energéticas en crecimiento y un saldo comercial del sector que se mantiene en terreno positivo, la industria petrolera aparece como uno de los pilares de la estrategia económica argentina para los próximos años. En ese escenario, la apuesta de Chevron se posiciona entre las inversiones más relevantes anunciadas recientemente para el desarrollo de los recursos no convencionales del país.