Ovación al Papa en España: misa multitudinaria y homenaje histórico

El papa León XIV celebró una multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles ante más de 1,2 millones de personas y recibió la Llave de Oro de Madrid. El miércoles viajará a Barcelona para inaugurar la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

El papa León XIV encabezó este domingo una multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles de Madrid ante más de 1.200.000 personas, en el marco de su segundo día de visita oficial a España. Durante la jornada, además, recibió la Llave de Oro de la capital española y reforzó su mensaje centrado en la cercanía de la Iglesia con los sectores más vulnerables.

El Sumo Pontífice llegó a la emblemática plaza poco antes de las 10 de la mañana, hora local, luego de recorrer distintas calles madrileñas a bordo del papamóvil. Allí presidió la tradicional celebración del Corpus Christi y una procesión que convocó a una multitud de fieles provenientes de distintos puntos del país.

Entre las autoridades presentes estuvieron los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor, la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antes del inicio de la ceremonia religiosa, el alcalde José Luis Martínez-Almeida le entregó al Papa la Llave de Oro de la ciudad como reconocimiento institucional a su visita.

Durante la homilía, León XIV destacó el valor histórico y espiritual de la celebración del Corpus Christi en España. “No es una fiesta más del calendario litúrgico, sino un volver a las raíces de la fe para renovar el amor y la fidelidad a Dios”, expresó frente a la multitud reunida en el centro de Madrid.

El pontífice también subrayó la importancia de una Iglesia cercana a las necesidades sociales. “Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios y habita los lugares de nuestra vida cotidiana”, afirmó. En ese sentido, recordó que Cristo “se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados”.

Además, vinculó la festividad religiosa con el tradicional Día de la Caridad celebrado en España y convocó a los fieles “a cambiar la mirada” para que la religiosidad popular no sea vista “como un museo del pasado”, sino como “una escuela de fe” vigente en la actualidad.

La visita del Papa continuará durante los próximos días y tendrá uno de sus momentos más esperados el miércoles 10 de junio en Barcelona. Allí León XIV encabezará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia y participará de la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo, recientemente finalizada.

La ceremonia en el templo diseñado por Antoni Gaudí coincidirá además con el centenario de la muerte del célebre arquitecto catalán, en un evento que será seguido de cerca por millones de católicos en todo el mundo.

La gira de León XIV por España representa uno de los viajes internacionales más importantes de su pontificado hasta el momento y genera una fuerte expectativa tanto en el ámbito religioso como político y cultural.