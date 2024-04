Villarruel discrepa con Milei y mantiene aumento para el Senado

Por Gabriel Rodriguez

En un movimiento que marca diferencias con las propuestas de Milei, la vicepresidenta decidió mantener los aumentos salariales en el Senado, retrotrayendo los incrementos a enero en lugar de diciembre como había solicitado el líder liberal.

A principios de marzo, surgieron controversias por los incrementos del 30% otorgados tanto en Diputados como en el Senado, en medio de la política de austeridad impulsada por La Libertad Avanza.

Después de una oleada de críticas, el Presidente ordenó revertir los aumentos a diciembre pasado en ambas Cámaras, una medida que fue respaldada por Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem.

Para marzo, momento en que estalló la controversia, en el Congreso ya se habían implementado dos aumentos, uno del 16% en enero y otro del 12% en febrero.

Recientemente, se ha reavivado la polémica entre los legisladores de ambas Cámaras, ya que los miembros del Senado continúan recibiendo sus salarios con el 16% de aumento otorgado en enero. Esto significa que Villarruel revirtió parcialmente la medida, sin llegar al nivel solicitado por Milei.

«Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, cuando muchísima gente la está pasando peor», expresó el Presidente al ordenar la reversión de las dietas a diciembre.