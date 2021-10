Por Gabriel Rodriguez

La candidata a diputada de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal aseguró hoy que durante la campaña no realiza «promesas que no se puedan cumplir» y dijo que «el problema central de la Argentina es la economía».

«No hago promesas que no se puedan cumplir», indicó Vidal en declaraciones televisivas, al tiempo que cargó contra el kirchnerismo y también se expresó sobre la ley de alquileres.

Al respecto, indicó: «Hoy es un problema para todo aquel que quiere alquilar. Es una mala ley porque fija plazos muy largos y se combinó con el congelamiento durante la pandemia. Hay que derogar esa ley para que la gente diga qué sistema de ley de alquiler quiere».

Luego, acerca de los cuestionamientos que recibió tras haberse mudado a un costoso departamento del barrio porteño de Recoleta, dijo: «Siempre el kirchnerismo cuando empieza a perder comienza a ensuciar a los rivales. Yo hago una declaración de ganancias todos los años. Mi departamento es el único bien que tengo y tengo una hipoteca por diez años».

«Ojalá todos los políticos puedan decir que su único bien es una casa y que todavía están pagando un crédito por esa casa. Yo tengo que explicar mientras que hay otros que tiene cientos de propiedades que no pueden explicar», aseveró.

En ese sentido, añadió: «No tengo nada que ocultar, pero me enoja que se ponga en duda mi honestidad. Puedo mostrar todas mis declaraciones de AFIP y declaraciones de ganancias».

Al hablar de la vacunación VIP señaló que «fue una cosa gravísima» y manifestó: «Me parece imperdonable y hay cosas que no se arreglan con platita como dice (Daniel) Gollan. Al que perdió un ser querido no hay platita que lo conforme. Cosas como la fiesta de Olivos no te las olvidás. Sin dudas hay un basta a los privilegios».

Además contó que el ex mandatario Mauricio Macri «ya dijo que se va a presentar este jueves a declarar» en Dolores y comentó que, si bien le gustaría ser candidata a presidente, en la actualidad no está «preocupada por ocupar» ese cargo.

En tanto, expresó: «Ojalá este Gobierno encuentre el camino que no encontró hasta ahora y que tenga un plan. Si hay algo bueno para la gente por supuesto que lo vamos a acompañar».

Finalmente señaló: «En el conurbano fue un retroceso la seguridad. Nosotros teníamos una política muy clara contra el narcotráfico que no se sostuvo y es importante recuperar esa pelea».

«Nosotros habíamos bajados los homicidios y los secuestros, ocho mil narcos de los que venden fueron presos, 150 bunkers derribados y la gente sabe que dimos esa pelea. Si no se continuó lo tiene que explicar el gobernador», culminó.