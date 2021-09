Por Alejo Pombo

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal, acompañada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ex presidente Mauricio Macri, cerró hoy su campaña con un acto en La Rural, con duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de «burlarse y estafar» a la sociedad.

«Este domingo les tenemos que decir que a pesar de todo, no pudieron con nosotros», resaltó Vidal sobre el escenario circular montado en el predio porteño.

«No pudieron contra nosotros. Hay salida y la salida es bien concreta y es lo que representa esta lista, la educación, el trabajo y el fin de los privilegios», enfatizó la ex gobernadora de Buenos Aires, que habló en el acto tras Rodríguez Larreta y los principales precandidatos de su lista, que el próximo domingo enfrentará internas.

En un encendido discurso contra el kirchnerismo, Vidal señaló: «Este gobierno se burló de nosotros, este Gobierno nos estafó. Este Gobierno mientras tu hijo no tenía clases, adiestraba al perro del Presidente. Mientras el Gobierno te echaba la culpa porque eras joven y hacías fiestas clandestinas, festejaba cumpleaños en Olivos».

«Y además te hizo promesas que no cumplió, porque prometió unidad y lo único que hace es echarle la culpa de todo lo que hace mal al gobierno anterior», recalcó la postulante.

«Este domingo deciles ´basta´, pero no les des más poder, porque ya sabes lo que hacen con el poder», agregó.

El jefe de Gobierno porteño, por su parte, hizo un fuerte llamado a los militantes de Juntos por el Cambio a «apretar los dientes y ponerle garra» a la elección del domingo.

«Necesitamos los votos en Juntos por el Cambio (en el Congreso) para poder seguir frenándolos. No bajemos los brazos, de acá a mañana hay mucha gente que se puede convencer», subrayó Rodríguez Larreta.

Además de Macri, estuvieron presentes el senador Martín Lousteau; la titular del PRO, Patricia Bullrich; y los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Carla Carrizo y el candidato Martín Tetaz, entre otros.

«Mientras a nivel nacional muchos funcionarios corrían a poner el brazo y saltearse la fila para ponerse la vacuna, los empleados, voluntarios y funcionarios de la Ciudad hicieron todo lo contrario y enfrentaron la pandemia haciendo cosas que nunca habían hecho, en hoteles, vacunatorios y centros de testeos», resaltó Lousteau.

El senador dijo que tiene «el compromiso con Pato (Bullrich) de ir a recorrer a lo largo y a los ancho de todo el país a esta versión más fuerte de Juntos por el Cambio, después que la sociedad ordene las listas en las Paso».

«Esta lista representa una manera de trabajar en conjunto», dijo Lousteau y agregó «ese trabajo colectivo permitió validar la excelente gestión de Horacio en primera vuelta».

Por su parte, Ferraro agregó: «Hoy nuestro país vive una situación muy compleja, la sociedad está atravesada por el dolor, la angustia, la falta de esperanza y expectativa. Hemos recorrido toda la Ciudad y el resto del país, y hay una expresión y una palabra que se escucha que es basta. No estamos dispuestos a que nos roben nuestra libertad, a que sigan aumentando y creando nuevos impuestos, a que se aísle a la Argentina del mundo y que sea con regímenes autoritarios, no estamos dispuestos a seguir poniendo barreras a quienes quieren emprender, a que la educación no sea prioridad, a que se adoctrine y se violente nuestras aulas».