Victoria Villarruel expresa incomodidad por vínculo entre Milei y Barrionuevo: «Me Incomoda, como a cualquier persona»

Por Ale Pombo

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, ha expresado su incomodidad por el vínculo estratégico entre el candidato presidencial Javier Milei y el sindicalista Luis Barrionuevo. Villarruel, en una reciente declaración, afirmó: «Me incomoda, por supuesto».

Ante los señalamientos sobre los vínculos de su espacio con el gremialista, Villarruel defendió su posición y denunció: «Vivimos un ataque constante por el tema de la conformación de las listas». Aclaró que no tiene constancia de que haya delincuentes en su partido y destacó que han tenido personas que estuvieron tanto en el kirchnerismo como en cambiemos.

Sobre la incorporación del sindicalista Barrionuevo, quien fue impulsado como candidato por Eduardo «Wado» de Pedro, Villarruel comentó: «No lo conozco, pero no es un personaje con el que tengo acuerdo». También señaló que preferiría hablar de sindicalistas del pasado, como José Ignacio Rucci, y expresó su incomodidad por la situación actual: «Me incomoda, por supuesto, como le incomoda a cualquier persona en un país en el cual no hay agremiación libre».

Además, Villarruel reconoció la necesidad de hablar con sindicalistas en un país donde la influencia sindical es fuerte y tiene un impacto significativo en el futuro del país. «Cuando esté en el Senado voy a tener que hablar incluso con personas con las que no quiero hablar, pero porque ya no me represento a mí sino al pueblo argentino», afirmó.

Javier Milei, por su parte, ha defendido la alianza con Barrionuevo, dándole la bienvenida a «todos los que quieran hacer una nueva Argentina» y calificándolos como «aliados». Mientras tanto, Barrionuevo ha descartado buscar un cargo, pero ha expresado su deseo de tener «un presidente amigo». La situación sigue siendo objeto de debate en medio de la campaña electoral.