Venezuela elevó a 1.719 los muertos por los terremotos

Venezuela elevó a 1.719 la cifra oficial de muertos y a 5.034 la de heridos por los terremotos del 24 de junio. A seis días de la tragedia, más de 45.000 personas continúan desaparecidas y equipos de rescate de distintos países, entre ellos Argentina, siguen trabajando en las zonas devastadas.

La cifra oficial de víctimas fatales por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este lunes a 1.719 muertos y 5.034 heridos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A seis días de la tragedia, continúan las tareas de búsqueda y rescate en medio de nuevas réplicas y una creciente preocupación por la cantidad de desaparecidos.

El nuevo balance fue difundido luego de que el país registrara dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron amplias zonas del norte venezolano, especialmente en el estado de La Guaira. Desde entonces se contabilizaron más de 600 réplicas, incluida una de magnitud 4,2 registrada el domingo en áreas ya afectadas por el desastre.

Mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes bajo los escombros, el sitio ciudadano «desaparecidosterremotovenezuela.com» reportó que aún se desconoce el paradero de unas 45.500 personas. En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas mantiene una estimación cercana a los 50.000 desaparecidos y coordina la labor de más de 2.000 rescatistas provenientes de 27 países.

La magnitud de la catástrofe también quedó reflejada en los daños materiales. De acuerdo con datos preliminares de organismos internacionales y de la NASA, cerca de 58.000 edificios resultaron destruidos o sufrieron daños severos, mientras que más de 15.800 personas permanecen damnificadas.

En este contexto, Argentina profundizó su asistencia humanitaria y ya desplegó un primer contingente de 24 brigadistas especializados, junto con perros de rescate y equipamiento para operaciones en estructuras colapsadas. Además, el Gobierno nacional prepara el envío de nuevos efectivos militares y personal sanitario para reforzar las tareas en las zonas más afectadas.

«Nuestros efectivos continúan desplegados en Venezuela realizando tareas de búsqueda y rescate junto a los equipos de emergencia», señalaron desde el Ministerio de Defensa, que confirmó además el envío de especialistas en respuesta ante catástrofes y asistencia médica.

La emergencia humanitaria mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas y crecen las críticas por la falta de maquinaria y recursos en algunas de las zonas más golpeadas.