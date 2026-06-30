Brasil sufrió, venció a Japón y avanzó a octavos

Brasil evitó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al vencer 2 a 1 a Japón con un gol de Gabriel Martinelli en el quinto minuto de descuento. La selección de Carlo Ancelotti avanzó a octavos de final tras una dura batalla en Houston.

Brasil debió sufrir más de lo esperado para seguir con vida en el Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti derrotó este domingo por 2 a 1 a Japón en Houston gracias a un gol agónico de Gabriel Martinelli en el quinto minuto de descuento y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los octavos de final del certamen. Ahora enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

El conjunto sudamericano dominó la posesión desde el comienzo, pero se encontró con un rival ordenado y peligroso en las transiciones rápidas. Japón apostó a replegarse y salir de contra, una estrategia que complicó a la «Canarinha» durante gran parte del encuentro.

La sorpresa llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Kaishu Sano recuperó una pelota en mitad de cancha, avanzó varios metros y definió con un remate cruzado para establecer el 1-0 y desatar la ilusión del seleccionado asiático. Brasil, pese a controlar el balón, tuvo dificultades para generar situaciones claras antes del descanso.

En el complemento, Ancelotti movió el banco y el ingreso de Endrick le dio mayor profundidad al equipo. La reacción brasileña llegó a los 56 minutos, cuando Casemiro conectó de cabeza un centro desde la izquierda y estableció el empate tras la revisión del VAR.

Con el marcador igualado, Brasil intensificó la presión sobre el arco defendido por Zion Suzuki. Vinicius Junior estuvo cerca del segundo, incluso con un remate que terminó en el poste, pero la resistencia japonesa parecía conducir el partido hacia el tiempo suplementario.

Sin embargo, cuando restaban apenas segundos para el final, Bruno Guimarães filtró un pase dentro del área y Gabriel Martinelli definió cruzado para sellar el 2-1 definitivo a los 95 minutos. El tanto evitó una prórroga y permitió a Brasil mantener una racha que se extiende desde 1990: siempre superó la primera ronda eliminatoria de la Copa del Mundo.

Además, el gol del delantero del Arsenal se convirtió en el tanto de la victoria más tardío en tiempo reglamentario de una fase eliminatoria mundialista desde 1966.

Pese a la eliminación, Japón volvió a dejar una imagen positiva y estuvo muy cerca de conseguir la primera victoria de su historia en una instancia decisiva de un Mundial. El equipo asiático volvió a demostrar su crecimiento competitivo, aunque otra vez se quedó a las puertas de una clasificación histórica.