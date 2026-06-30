Minería y agro impulsaron el EMAE mientras industria y comercio siguieron en baja

La actividad económica creció un 1,6% interanual en abril, impulsada principalmente por la minería y el agro, aunque retrocedió un 1,5% respecto de marzo. El EMAE acumula una expansión del 2,1% en el primer cuatrimestre, mientras persisten señales de debilidad en la industria y el comercio.

La actividad económica registró en abril un crecimiento del 1,6% interanual, aunque mostró una caída del 1,5% respecto de marzo en la medición desestacionalizada, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El dato refleja una desaceleración frente al desempeño de marzo, cuando la economía había exhibido una expansión interanual del 5,5% y un avance mensual del 3,5%. Sin embargo, el indicador acumuló una mejora del 2,1% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el organismo estadístico, siete de los quince sectores que integran el EMAE registraron subas en la comparación con abril de 2025. Los mayores incrementos correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó un 10,9%. Ambos sectores aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En contraste, ocho actividades mostraron retrocesos respecto del mismo mes del año pasado. La mayor caída se observó en Pesca, con una baja del 28,4%, seguida por Industria manufacturera (-2,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), sectores que en conjunto restaron 0,9 puntos porcentuales al resultado general.

El informe también destacó que el componente tendencia-ciclo, utilizado para analizar la dinámica de mediano y largo plazo de la economía, registró un crecimiento del 0,3% mensual y acumula 25 meses consecutivos en terreno positivo. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de «la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años».

Analistas privados señalan que la recuperación económica continúa mostrando comportamientos dispares entre sectores. Mientras el agro, la minería y la energía mantienen un fuerte dinamismo, actividades intensivas en empleo, como la industria y el comercio, todavía exhiben signos de debilidad.

La caída mensual de abril se produjo además en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según los últimos datos oficiales, la inflación de abril fue del 2,6%, la menor en cinco meses, aunque el consumo interno aún muestra una recuperación heterogénea.