Una ferretera aportó un dato clave en el caso Agostina Vega

La dueña de una ferretería aseguró que Claudio Barrelier y Soledad Andreani compraron materiales y un serrucho apenas dos días después de la desaparición de Agostina Vega. El testimonio quedó incorporado a la investigación y podría complicar a los detenidos.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría comprometer aún más a Claudio Barrelier y Soledad Andreani, los dos detenidos en la causa. Una comerciante de Córdoba aseguró que la pareja compró materiales de construcción y un serrucho apenas dos días después de la desaparición de la adolescente.

El testimonio tomó relevancia luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad que muestran a los imputados llegando en auto a una ferretería de la zona. Según relató la dueña del local, fue Andreani quien descendió inicialmente del vehículo para realizar consultas y efectuar la compra.

“Ella se llevó un serrucho”, afirmó la comerciante en declaraciones radiales y televisivas. De acuerdo con su relato, la mujer adquirió además unas 15 bolsas de material cementicio y distintos insumos vinculados a una obra en construcción.

La testigo explicó que Andreani le comentó que el serrucho era para podar un árbol en una vivienda que se encontraba en remodelación. Sin embargo, el dato quedó incorporado a la investigación debido al contexto temporal en el que se produjo la compra y a las sospechas que pesan sobre los detenidos.

La comerciante detalló además que Barrelier permaneció dentro del vehículo hasta que Andreani le pidió ayuda para cargar las bolsas de material. “Bajó, abrió el baúl y empezamos a pasar las bolsas”, recordó.

Según describió, ambos se comportaron de manera relajada y no mostraban signos de nerviosismo. “Estaban vestidos normal, tranquilos. Ella hacía chistes y hablaba todo el tiempo”, sostuvo. También precisó que la compra fue abonada en efectivo y rondó los 60 mil pesos.

El caso conmociona a Córdoba desde la desaparición de Agostina Vega y posterior hallazgo de su cuerpo. Claudio Barrelier permanece detenido e imputado como principal acusado del femicidio, mientras que Soledad Andreani enfrenta cargos por encubrimiento agravado.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas, pericias y testimonios para reconstruir los movimientos de ambos durante los días posteriores a la desaparición de la joven. En ese marco, el video de la ferretería y el relato de la comerciante podrían transformarse en piezas importantes dentro del expediente judicial.

En paralelo, familiares y organizaciones sociales continúan reclamando justicia y avances en la causa, mientras crece la conmoción pública por uno de los casos más impactantes registrados en Córdoba en las últimas semanas.