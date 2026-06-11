Militantes y dirigentes recordaron el fallo contra Cristina con actos masivos

El peronismo realizó actos y movilizaciones en todo el país para respaldar a Cristina Kirchner a un año de la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Dirigentes kirchneristas denunciaron una presunta proscripción y volvieron a cuestionar al Poder Judicial.

A un año de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, organizaciones del peronismo realizaron este miércoles una jornada nacional de actividades para respaldar a la expresidenta y denunciar una supuesta proscripción política. Las convocatorias incluyeron actos, radios abiertas, vigilias y encuentros militantes en distintos puntos del país.

La principal concentración se desarrolló frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución. Allí, sindicatos, agrupaciones políticas y organizaciones sociales organizaron desde la tarde una radio abierta y un acto central con discursos, proyecciones audiovisuales y muestras de apoyo a la exmandataria.

La movilización fue impulsada por La Cámpora, sectores del Partido Justicialista y distintas organizaciones alineadas con el kirchnerismo. Además de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, hubo convocatorias en provincias como Catamarca, Chaco, San Juan y Chubut, así como también en decenas de municipios bonaerenses, entre ellos Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Merlo, La Matanza y La Plata.

El aniversario coincidió con nuevas declaraciones de dirigentes cercanos a la expresidenta. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que Cristina Kirchner fue “víctima de una larguísima persecución” y calificó el fallo judicial como “arbitrario” y “desprovisto de pruebas”. También acusó al presidente Javier Milei de “alimentar el odio” en el debate público.

En la misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó con dureza al Poder Judicial y reclamó la liberación de la exmandataria. Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que Cristina Kirchner se encuentra “ilegalmente encarcelada” y volvió a denunciar una presunta persecución política y judicial.

La condena contra la exjefa de Estado quedó firme hace exactamente un año, cuando la Corte Suprema rechazó los últimos recursos presentados por la defensa en la causa Vialidad. La sentencia estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

En aquel momento, el fallo provocó una fuerte reacción del peronismo y derivó en movilizaciones masivas frente al departamento de Cristina Kirchner en Constitución, donde militantes realizaron vigilias durante varias semanas. Las apariciones de la expresidenta desde el balcón de su vivienda se transformaron entonces en uno de los símbolos políticos de ese período.

Mientras el kirchnerismo insiste en denunciar un caso de “lawfare” y proscripción política, desde sectores opositores sostienen que la condena fue ratificada por distintas instancias judiciales y constituye una señal de funcionamiento institucional.