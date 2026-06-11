Tras meses de conflicto, docentes universitarios lograron una recomposición salarial

El Gobierno acordó con universidades y gremios una recomposición salarial del 24,33%, más fondos para funcionamiento y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Sin embargo, los rectores confirmaron que mantendrán la demanda judicial por financiamiento.

El Gobierno nacional alcanzó este miércoles un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas para recomponer salarios, aumentar partidas presupuestarias y actualizar becas estudiantiles, en un intento por desactivar el conflicto que atravesaba al sistema universitario desde hacía meses.

El entendimiento contempla una recomposición salarial total del 24,33% para trabajadores universitarios. Según informó el Ministerio de Capital Humano, el incremento se aplicará en dos tramos: un 21,33% sobre los salarios de junio y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los haberes vigentes en septiembre.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca compensar la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años. También remarcaron que el acuerdo incluye correcciones vinculadas a desfasajes salariales registrados en 2025.

Otro de los puntos centrales establece la reapertura permanente de las negociaciones paritarias. Las partes acordaron mantener reuniones periódicas con una frecuencia máxima de tres meses para revisar la evolución salarial frente al avance de los precios.

En materia presupuestaria, el Gobierno se comprometió a incrementar un 20% los fondos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Además, anunció un refuerzo extraordinario de 50.000 millones de pesos para Hospitales Universitarios durante 2026.

El acuerdo también incluyó mejoras en las Becas Manuel Belgrano, uno de los programas de asistencia económica para estudiantes de carreras estratégicas. El beneficio tendrá un aumento del 50% a partir de este mes, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento económico y reducir el abandono estudiantil.

La negociación se desarrolló en un contexto de fuerte tensión entre las universidades y el Gobierno por el financiamiento del sistema público de educación superior. Durante los últimos meses se realizaron marchas federales, protestas y reclamos judiciales para exigir mayores recursos.

Pese al entendimiento económico, los rectores aclararon que no retirarán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La causa permanece actualmente bajo análisis de la Corte Suprema luego de que el Poder Ejecutivo presentara un recurso extraordinario que dejó suspendida la medida cautelar favorable a las universidades.

Desde el CIN señalaron que el acuerdo representa “un avance importante” para garantizar el funcionamiento de las instituciones, aunque insistieron en la necesidad de contar con una solución estructural y previsibilidad presupuestaria para los próximos años.