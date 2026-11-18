La red clasificada NSA Net sufrió una interrupción durante tareas de mantenimiento y obligó a modificar los horarios de ingreso de parte del personal. La agencia aseguró que sus capacidades esenciales siguieron operativas y descartó indicios de un ciberataque.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una interrupción temporal en NSA Net, su red interna para el intercambio de información clasificada. El incidente, registrado el martes 17 de noviembre, obligó a escalonar el ingreso de parte del personal a la sede de Fort Meade, en Maryland, mientras los técnicos trabajaban para recuperar el servicio.

La situación fue revelada inicialmente por CNN, que citó a seis personas familiarizadas con el episodio. Sin embargo, horas después la propia agencia confirmó que había experimentado una degradación temporal durante tareas de mantenimiento programadas.

En un comunicado, la NSA aseguró que algunos sistemas internos resultaron afectados, pero que sus capacidades esenciales para cumplir misiones de seguridad nacional continuaron operativas. También señaló que su infraestructura cuenta con distintos niveles de redundancia para sostener el funcionamiento ante interrupciones previstas o imprevistas.

La explicación oficial fue reforzada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien atribuyó el problema a la aplicación de un parche de software destinado a corregir vulnerabilidades detectadas previamente. Según explicó, algunos sistemas no se reiniciaron como se esperaba después de la actualización.

Durante la interrupción, las autoridades dispusieron horarios escalonados para el ingreso de empleados no esenciales a Fort Meade. La medida buscó evitar una conexión simultánea de una gran cantidad de trabajadores mientras se evaluaba el funcionamiento de la red.

Pese a la importancia de NSA Net para las comunicaciones internas, funcionarios actuales y retirados señalaron que el episodio no impedía transmitir información urgente al presidente Donald Trump, que se encontraba de gira por Asia. El Gobierno dispone de redes alternativas y mecanismos redundantes para mantener comunicaciones seguras con el mandatario.

El desperfecto se produjo en una semana marcada por otras interrupciones tecnológicas en Estados Unidos, entre ellas problemas en sistemas informáticos de empresas y una falla que afectó al tráfico aéreo. No obstante, hasta el momento no hay pruebas de que esos episodios estén relacionados ni de que respondan a una operación informática coordinada.