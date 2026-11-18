El intendente Julián Álvarez confirmó que 32 de las 38 denuncias recibidas tras la explosión de Remedios de Escalada dieron positivo. Mientras continúan los controles, reclamó explicaciones a MetroGAS y a la empresa tercerizada que realizaba la obra.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, informó que se detectaron 32 fugas de gas sobre un total de 38 denuncias recibidas tras la explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada. El jefe comunal advirtió que la emergencia continúa y reclamó responsabilidades a MetroGAS, a la empresa contratista y a los organismos de control.

Los reclamos fueron registrados entre el día del siniestro y la noche del lunes 16. Según explicó Álvarez en una entrevista con Infobae, las inspecciones confirmaron pérdidas en 32 de los 38 puntos denunciados, un dato que volvió a poner el foco sobre el estado de la red de distribución en el distrito.

El intendente atribuyó el episodio a fallas en los controles y cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de servicios públicos. “Son las consecuencias que tiene la motosierra y la falta de un Estado que controle los servicios mínimos de nuestra sociedad”, afirmó. También habló de un proceso de “desfinanciamiento, desregulación y flexibilización”.

Álvarez sostuvo que la empresa tercerizada que ejecutaba los trabajos habría utilizado planos en los que no figuraba la cañería que terminó dañada. Además, cuestionó que MetroGAS pretenda desligarse de lo ocurrido y reclamó que tanto la distribuidora como la contratista respondan por los daños ocasionados.

Como parte de las medidas preventivas, el Municipio dispuso el cierre de la estación Lanús y coordinó acciones con los Bomberos ante las nuevas denuncias de pérdidas. La preocupación se mantiene en distintos sectores del distrito mientras continúan las verificaciones de la red.

La explosión se produjo en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina tuneladora dañó una cañería durante una obra de renovación. De acuerdo con la información preliminar, la rotura se habría producido más de una hora antes del estallido, que dejó una persona fallecida y alrededor de 30 heridos.

La investigación quedó en manos de la Justicia y del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que inició peritajes técnicos para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades. El organismo solicitó a MetroGAS documentación sobre la ubicación de la cañería, los trabajos realizados y los protocolos de prevención y emergencia. Los resultados serán puestos a disposición de la Justicia.