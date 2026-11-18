El boxeador irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, después de permanecer más de tres meses en coma por las lesiones sufridas durante un combate en Dublín. Su fallecimiento fue confirmado por Queensberry Promotions y provocó una ola de homenajes en el mundo del deporte.

El boxeador irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, luego de permanecer más de tres meses en coma inducido por las graves lesiones cerebrales que sufrió durante una pelea en Dublín. Su fallecimiento ocurrió el lunes 16 de noviembre en el University Hospital Limerick y fue confirmado este martes por su promotora, Queensberry Promotions.

El deportista había resultado gravemente herido el 1 de agosto, cuando enfrentó a su compatriota Gary Cully por el título superligero celta de la Boxing Union of Ireland. El combate se disputó en el 3Arena de Dublín y llegó hasta el décimo y último asalto.

En ese round, Cully logró noquearlo. Reeves cayó dos veces y quedó inconsciente, por lo que fue retirado del cuadrilátero en camilla y trasladado de urgencia a un hospital. Allí fue sometido a una cirugía por una lesión cerebral y los médicos decidieron inducirle un coma para intentar estabilizar su estado.

Permaneció internado desde entonces. En octubre fue trasladado al University Hospital Limerick, su ciudad natal, para estar cerca de sus familiares y amigos. Según informaron medios irlandeses, una infección contraída durante el fin de semana agravó su cuadro y habría provocado su muerte.

La noticia generó numerosas muestras de pesar en el ambiente del boxeo. Gary Cully, quien conocía a Reeves desde hacía años, le dedicó un mensaje en redes sociales: “No puedo creer que esté escribiendo esto. Descansa en paz, hermano”.

Queensberry Promotions también expresó su tristeza y lo recordó como un deportista talentoso, además de un referente y una inspiración para su comunidad.

Reeves había construido una carrera profesional con 16 victorias en 18 combates, 11 de ellas por nocaut. Antes de dar el salto al profesionalismo, consiguió cinco títulos nacionales de Irlanda en el ámbito amateur.

Fuera del ring, también había servido en el Ejército irlandés y participado en la edición británica del reality Survivor, emitida en 2023. Además, colaboraba como embajador con Limerick Treaty Suicide Prevention Group, una organización dedicada a la prevención del suicidio y la concientización sobre la salud mental.