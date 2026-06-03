Un robo de cables frenó una audiencia clave de la causa Cuadernos

La causa Cuadernos sufrió una inesperada interrupción luego de que un robo de cables de fibra óptica dejara sin internet a los tribunales de Comodoro Py. La audiencia fue suspendida y no pudieron declarar Roberto Lavagna, Leonardo Fariña ni Mariana Zuvic, tres testigos considerados relevantes para el proceso.

Una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos debió ser suspendida este martes luego de que un robo de cables de fibra óptica dejara sin servicio de internet a los tribunales federales de Comodoro Py. La interrupción tecnológica impidió que el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) continuara con la recepción de testimonios previstos para una jornada considerada relevante dentro del proceso.

Entre los testigos convocados figuraban el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic. Debido a la falta de conectividad, ninguno de ellos pudo prestar declaración y la audiencia deberá ser reprogramada.

Fuentes judiciales confirmaron que el problema se originó por el robo de cables de fibra óptica que afectó el funcionamiento de distintos sistemas informáticos del edificio ubicado en Retiro, donde funcionan los principales tribunales federales del país.

La situación generó demoras en diversas dependencias y obligó al TOF 7 a suspender la actividad prevista para la jornada. El tribunal lleva adelante el juicio oral por la denominada causa Cuadernos, uno de los expedientes de corrupción más importantes de las últimas décadas.

Uno de los testimonios más esperados era el de Lavagna. El exfuncionario ya había declarado en otros procesos vinculados a presuntas irregularidades en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y su exposición era seguida con expectativa por las partes involucradas.

También estaba prevista la declaración de Leonardo Fariña, quien se convirtió en uno de los principales arrepentidos en las investigaciones vinculadas a la denominada Ruta del Dinero K. Durante distintos procesos judiciales, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de activos y sobre el rol del empresario Lázaro Báez.

Por su parte, Mariana Zuvic había sido convocada en calidad de testigo por su participación en denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El juicio por la causa Cuadernos comenzó en noviembre de 2024 y se desarrolla bajo una modalidad mixta, combinando instancias virtuales y presenciales. La investigación se originó a partir de los registros atribuidos al exchofer Oscar Centeno, en los que se describían supuestos recorridos para la recolección de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado.

En el debate oral se analiza la existencia de una presunta asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados a la adjudicación de obras públicas. Entre los acusados se encuentran exfuncionarios nacionales, empresarios y colaboradores de los gobiernos kirchneristas.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner figura entre las principales imputadas del proceso y enfrenta cargos por presunta asociación ilícita y cohecho. La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución judicial con motivaciones políticas.

Mientras se restablecen los servicios afectados en Comodoro Py, el tribunal deberá fijar una nueva fecha para continuar con las declaraciones testimoniales y avanzar en una etapa considerada clave para el desarrollo del juicio.