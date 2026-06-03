Echaron al concejal vinculado al ingreso laboral de Barrelier

El femicidio de Agostina Vega ya genera consecuencias políticas y judiciales en Córdoba. El intendente Daniel Passerini desplazó al concejal que había recomendado laboralmente a Claudio Barrelier y, además, fue suspendida la asunción del fiscal que ordenó liberarlo en una causa previa durante 2025.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega comenzó a generar repercusiones políticas e institucionales en Córdoba. El intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, resolvió desplazar de hecho al concejal Ricardo Moreno, quien había recomendado a Claudio Barrelier para ingresar como becario en la Municipalidad, mientras que el Gobierno provincial y el Tribunal Superior de Justicia suspendieron la asunción del fiscal Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto.

Las decisiones se conocieron en medio de la conmoción social por el crimen de la adolescente de 14 años y mientras avanza la investigación judicial que tiene a Barrelier como único detenido e imputado por femicidio.

En el ámbito político, Passerini dispuso el regreso al Concejo Deliberante de Raúl La Cava, quien se encontraba de licencia tras asumir como secretario de Desarrollo Social. La medida implica en los hechos el desplazamiento de Moreno de la banca que ocupaba dentro del oficialismo municipal.

La decisión se produjo luego de que trascendiera que Moreno había intervenido para facilitar el ingreso de Barrelier a un programa de becas laborales de la Municipalidad de Córdoba. Además, el abogado había representado legalmente al acusado en una causa iniciada en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad, expediente por el que el sospechoso permaneció detenido durante unos 20 días antes de recuperar la libertad.

Tras la polémica, Moreno reconoció públicamente haber gestionado el acceso de Barrelier al programa laboral. Según explicó, en aquel momento el ahora acusado no registraba antecedentes penales y cumplía con los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

“Fue una articulación que hice de buenos oficios como la puedo hacer con cualquier persona que necesite trabajo”, sostuvo el dirigente en declaraciones a medios locales.

En paralelo, otra decisión sacudió al ámbito judicial cordobés. El Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial resolvieron postergar la jura de Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto, un cargo para el que había sido aprobado por la Legislatura provincial a fines del año pasado.

Rodríguez quedó bajo cuestionamiento porque fue el fiscal que intervino en la causa por la que Barrelier había sido detenido en 2025. En ese expediente, una mujer lo denunció por haberla retenido contra su voluntad en una vivienda con presuntos fines sexuales. Tras la investigación, el funcionario judicial ordenó su liberación.

Aunque oficialmente se informó que la postergación responde a cuestiones operativas vinculadas a la finalización de obras en la nueva sede del organismo, distintas fuentes del Gobierno provincial señalaron que no se consideró oportuno avanzar con el acto de asunción en el contexto actual.

La suspensión también alcanzó a otros nombramientos previstos para los próximos días, entre ellos el de la fiscal general adjunta Betina Croppi.

Mientras tanto, la causa por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas de prueba. La fiscalía analiza registros de cámaras de seguridad, pericias sobre vehículos y teléfonos celulares, además de los resultados de los estudios forenses realizados tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

El caso mantiene una fuerte repercusión pública en Córdoba y ya comenzó a generar consecuencias más allá del expediente judicial, alcanzando a dirigentes políticos y funcionarios que tuvieron algún grado de vinculación institucional con el principal acusado.