«Un país está orgulloso de ustedes»: la conmovedora carta de Di María

Ángel Di María publicó una emotiva carta para felicitar a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. El exfutbolista destacó la entrega del plantel, afirmó que «un país está orgulloso de ustedes» y calificó al grupo como una generación histórica para el fútbol argentino.

Ángel Di María expresó su respaldo a la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para reconocer la entrega del plantel dirigido por Lionel Scaloni. El exintegrante de la Albiceleste destacó el legado de sus excompañeros y aseguró que el país siente orgullo por la campaña realizada.

Horas después del encuentro disputado en el MetLife Stadium, «Fideo» publicó una fotografía del plantel acompañada por un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas. «Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial», escribió.

El rosarino también destacó el lugar que este grupo ocupa en la historia del fútbol argentino. «Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho», expresó.

Además, Di María compartió una publicación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y agregó un breve mensaje de agradecimiento: «Simplemente muchas gracias», en respaldo a un plantel que volvió a disputar una final mundialista tras la consagración en Qatar 2022.

El exdelantero siguió de cerca toda la participación argentina durante el torneo y ya había celebrado la clasificación a la final con otra publicación en sus redes sociales, en la que escribió: «Vamos Argentina. Un pasito más».

Di María puso fin a su ciclo con la Selección luego de conquistar la Copa América 2024, cerrando una etapa histórica en la que también fue protagonista de la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Autor de goles decisivos en varias finales, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la era de Lionel Scaloni.

Su mensaje se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la Selección tras el subcampeonato mundial. Pese a la derrota en la definición, el equipo argentino volvió a ser reconocido por su entrega y por consolidar uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol nacional.