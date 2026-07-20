Messi se despide dejando un legado que trasciende todos los títulos

Si la final del Mundial 2026 marcó el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, también cerró una era irrepetible. Más allá de los títulos, el capitán deja un legado que cambió para siempre la historia del fútbol argentino y el corazón de millones de hinchas.

Hay despedidas que trascienden el resultado de un partido. Si este domingo fue el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina, el fútbol cerró uno de los capítulos más extraordinarios de su historia. La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dolerá, pero será apenas una nota al pie frente a la dimensión de una carrera que cambió para siempre la identidad futbolística de un país.

Messi no fue solamente el mejor jugador que vistió la camiseta albiceleste. Fue el hombre que transformó la frustración en orgullo, la crítica en admiración y la espera en una época dorada que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos.

Durante casi dos décadas cargó con una mochila que parecía imposible. Le exigieron ganar lo que nadie antes había ganado, lo compararon con leyendas y hasta dudaron de su compromiso. Sin embargo, eligió responder como siempre: jugando. Nunca buscó revancha en las palabras. La encontró dentro de la cancha.

Con él llegaron la Copa América 2021, la Finalissima, la Copa América 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Pero su mayor conquista fue otra: devolverle a millones de argentinos la ilusión de volver a creer en su Selección. Hizo que abrazarse con un desconocido por un gol volviera a ser una costumbre y que la camiseta argentina recuperara un lugar de orgullo en todo el mundo.

Messi también redefinió el liderazgo. Nunca necesitó levantar la voz para convertirse en capitán. Lideró con el ejemplo, con sacrificio, con humildad y con una obsesión permanente por competir. Corrió cuando el físico ya no respondía, alentó cuando las cosas salían mal y apareció una y otra vez en los momentos decisivos.

Cada vez que la pelota llegaba a su pie izquierdo, nacía una esperanza. Un pase imposible, un tiro libre perfecto o una gambeta entre varios rivales podían cambiar el destino de un partido. Durante años hizo que lo extraordinario pareciera cotidiano y acostumbró al mundo a esperar un milagro cada vez que tocaba la pelota.

Fuera de la cancha tampoco dejó de representar los valores que marcaron su carrera. Nunca perdió la sencillez del chico que salió de Rosario persiguiendo un sueño. Besó el escudo, cantó el himno con emoción, abrazó a cada compañero y entendió que vestir la camiseta argentina era un privilegio mucho más grande que cualquier premio individual.

Si este fue el final de su recorrido con la Albiceleste, no será un adiós, sino el comienzo de una leyenda que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Porque los récords podrán superarse y los títulos podrán igualarse, pero será imposible repetir todo lo que Lionel Messi hizo sentir.

Las generaciones futuras conocerán sus números, verán sus goles y leerán sobre sus conquistas. Quienes tuvimos el privilegio de verlo jugar con la camiseta argentina recordaremos algo mucho más valioso: la emoción de haber sido contemporáneos del mejor futbolista de todos los tiempos.

Gracias, Leo. Gracias por no rendirte nunca. Gracias por enseñarnos que los sueños pueden cumplirse. Y gracias, sobre todo, porque durante tantos años fuiste nuestro.