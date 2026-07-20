La AFA agradeció a los hinchas y confirmó el regreso del plantel

La AFA agradeció el respaldo de los hinchas durante el Mundial 2026 y confirmó cómo será el regreso de la delegación argentina tras la derrota ante España en la final. Parte del plantel volverá al país este lunes, mientras otros jugadores viajarán directo a sus clubes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia. Además, la entidad informó detalles sobre el regreso de la delegación al país y confirmó que el plantel no volverá en su totalidad de manera conjunta.

En el mensaje oficial, la AFA destacó el acompañamiento recibido durante el torneo y remarcó que la relación entre el equipo y los hinchas supera cualquier resultado deportivo. «El cariño recibido durante todo el camino demostró, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos», expresó la institución.

La casa madre del fútbol argentino no hizo referencia al anuncio del presidente Javier Milei, quien había anticipado que declararía feriado nacional el día elegido por los jugadores y el cuerpo técnico para realizar los festejos por el subcampeonato. Tampoco mencionó la posibilidad de utilizar la Casa Rosada para un eventual encuentro con los simpatizantes.

Respecto al operativo de regreso, la AFA informó que parte de los futbolistas dejará Estados Unidos directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes a la Argentina.

Según detalló la entidad, el arribo de ese grupo está previsto para alrededor de las 17 horas. La logística fue organizada teniendo en cuenta las diferentes situaciones contractuales y personales de los integrantes del plantel luego de la final disputada ante España.

En su comunicado, la AFA volvió a resaltar el papel de los hinchas argentinos durante todo el Mundial. «En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final», señaló.

La institución también destacó el compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que los futbolistas sintieron el respaldo del público en cada partido. «La camiseta la defendemos entre todos», concluyó el mensaje, con una mirada puesta en los próximos desafíos de la Selección.