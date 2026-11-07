CyberMonday 2026: más productos vendidos, pero menos facturación real

El evento facturó más de $682.000 millones, pero el avance nominal quedó por debajo de la inflación. Aunque se vendieron más unidades, hubo menos órdenes de compra y el ticket promedio perdió poder adquisitivo.

El CyberMonday 2026 cerró con una caída cercana al 20% en la facturación real, pese a que se vendieron más productos que en la edición anterior. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) entre el 2 y el 4 de noviembre, movilizó $682.185 millones, un crecimiento nominal del 6,7% respecto de 2025 que quedó muy por debajo de la inflación.

Durante las tres jornadas se concretaron casi 6,5 millones de órdenes de compra, mientras que el volumen comercializado superó los 14,6 millones de productos. La diferencia muestra un cambio en el comportamiento de los consumidores: hubo menos operaciones, pero cada una incluyó más artículos.

En comparación con 2025, las unidades vendidas aumentaron un 20,7%, mientras que las órdenes disminuyeron. La cantidad promedio de productos por compra pasó de 1,75 a 2,25, según el relevamiento.

El ticket promedio se ubicó en $105.039, con una suba nominal del 14,2%. Sin embargo, al contrastarlo con la inflación interanual del 33,4% —correspondiente a septiembre, último dato disponible al momento del balance—, registró una pérdida estimada del 14,4% en términos reales. La comparación de la facturación también arroja una contracción cercana al 20%.

El informe de la CACE identificó a las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo entre las categorías más destacadas. Los consumidores aprovecharon las promociones para resolver compras de uso cotidiano y, al mismo tiempo, buscar alternativas para organizar viajes. En cambio, los rubros de aire acondicionado y televisores tuvieron menor protagonismo.

La entidad atribuyó parte de la menor demanda de equipos de refrigeración a las temperaturas moderadas de las semanas previas. En el caso de los televisores, señaló que muchos usuarios ya habían renovado sus equipos durante las promociones vinculadas con el último Mundial de Fútbol.

La convocatoria también mostró una reducción en la cantidad de participantes: se sumaron casi 800 empresas, entre grandes marcas, pymes y emprendimientos. La CACE informó, además, que las firmas participantes vendieron durante los tres días el equivalente a unos 15 días de facturación de un mes habitual.

El presidente de la cámara, Andrés Zaied, resumió el escenario como el de un consumidor que sigue utilizando el canal digital, pero que compra de manera más estratégica. El aumento de unidades, acompañado por un ticket promedio que perdió poder adquisitivo, refleja que el mayor movimiento comercial no se tradujo en una mejora equivalente de los ingresos.