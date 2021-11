Por Gabriel Rodríguez

Un camión quedó colgado hoy tras quedarse sin frenos mientras circulaba sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Liniers, pero no se registraron heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de este miércoles en la subida de la mencionada avenida, entre Ramón Falcón y avenida Rivadavia, sobre la colectora sentido al Río de la Plata.

Según se informó, el camión de gran porte se quedó sin frenos y habría impactado levemente con un colectivo de la línea 21, tras lo cual quedó atravesado sobre la avenida General Paz y una parte del rodado quedó en el aire.

Ante esta situación, se encuentra cerrada la subida a Liniers, debido a que el vehículo obstaculiza el tránsito hacia el Río de La Plata.

El chofer señaló en declaraciones televisivas: «Venía escalando la pendiente, me quedé sin frenos, se me bloqueó el camión, se me apagó y se me empezó a venir para abajo. Lo único que me quedó por hacer fue una maniobra».

«Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue ver cómo lo frenaba para que no sea una catástrofe porque había autos y colectivos y atiné a tirar el camión para que me frenara el guardarrail», manifestó el conductor del vehículo.

Además indicó: «Venía con mi mujer y mi hijo de un año, así que fue un susto muy grande. Una vez que quedó colgado el camión bajamos y nos tratamos de quedar a resguardo. «Gracias a Dios mi familia y la gente del colectivo están bien».

Por su parte, el hombre que manejaba el ómnibus expresó: «Sentí un ruido muy grande y la gente empezó a gritar, pero gracias a Dios no pasó nada grave».