San Luis asistió a 786 víctimas de violencia de género en 2026

La Dirección de Mujer, Género y Diversidad de San Luis informó que asistió a 786 víctimas de violencia de género en lo que va de 2026. También instaló 655 botones de alerta temprana y reforzó el llamado a denunciar y utilizar los canales de ayuda disponibles, especialmente tras los recientes femicidios que conmocionaron al país.

La Dirección de Mujer, Género y Diversidad de San Luis informó que durante los primeros cinco meses de 2026 brindó asistencia a 786 personas en situación de violencia de género, instaló 655 Botones de Alerta Temprana (BAT) y realizó cientos de intervenciones legales y psicológicas. El balance fue presentado por su directora, Melisa Zárate, en medio de la conmoción nacional generada por los recientes femicidios ocurridos en el país.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria expresó su dolor por los casos que tomaron estado público en las últimas semanas, entre ellos el asesinato de la adolescente Agostina Vega en Córdoba.

“Cada caso nos pega, nos duele”, señaló Zárate, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer la prevención y promover el uso de los canales de asistencia disponibles para las víctimas.

La directora remarcó que los equipos interdisciplinarios trabajan de manera permanente para brindar contención y acompañamiento.

“La violencia no tiene horarios. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año”, afirmó al destacar el funcionamiento de la línea provincial 104, destinada a la atención de situaciones de violencia de género. El servicio es gratuito y cuenta con personal especializado para asesorar y activar protocolos de asistencia según cada caso.

Según los datos oficiales, entre enero y mayo se asistió a 786 víctimas. Además, se realizaron 768 asesoramientos legales y 632 abordajes psicológicos a través del equipo conformado por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Actualmente, 687 personas continúan bajo seguimiento activo por parte de la Dirección.

En materia de protección, la Provincia instaló 655 Botones de Alerta Temprana, dispositivos que permiten geolocalizar a la víctima y emitir una alerta inmediata a las fuerzas de seguridad ante una situación de riesgo. También permanecen activos nueve dispositivos duales, que monitorean simultáneamente al agresor y a la persona protegida cuando existe una medida judicial vigente.

Zárate destacó además la utilización de la herramienta Alarma Ciudadana, integrada al sistema provincial de protección, que permite alertar tanto a las fuerzas de seguridad como a la red de contactos cercanos de la víctima.

Otro de los ejes de trabajo está centrado en la prevención. En lo que va del año, la Dirección realizó más de 18 capacitaciones sobre violencia de género y perspectiva de género, alcanzando a más de 400 personas en organismos públicos, instituciones privadas y organizaciones sociales.

La funcionaria consideró que el incremento de consultas y denuncias responde, en parte, a una mayor difusión de las herramientas estatales disponibles. “La gente se está animando, está confiando en el Estado para hacer una denuncia”, sostuvo.

A nivel nacional, distintas organizaciones advierten que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural. Informes difundidos en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos indican que en Argentina se registra, en promedio, un femicidio cada 30 o 31 horas.