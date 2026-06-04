Un alumno fracturó la mandíbula de un docente y conmocionó a Tandil

Un profesor del Colegio San José de Tandil fue agredido por un alumno y sufrió una fractura de mandíbula. El violento episodio derivó en un paro docente y una masiva movilización en reclamo de escuelas seguras y medidas contra la violencia escolar.

Un profesor del Colegio San José de Tandil permanece internado tras haber sido brutalmente agredido por un alumno de sexto año dentro del aula. El docente sufrió una fractura de mandíbula luego de recibir un golpe de puño durante una clase y el episodio provocó un paro docente y una multitudinaria movilización en reclamo de mayores condiciones de seguridad en las escuelas.

La víctima fue identificada como Gastón Valdez, profesor de Música de la institución. El ataque ocurrió el lunes mientras intentaba contener una situación de desorden en el curso, según reconstruyeron estudiantes y testigos del hecho.

De acuerdo con los relatos difundidos por medios locales, varios alumnos arrojaban papeles y objetos dentro del aula cuando el clima comenzó a tensarse. En medio de la situación, uno de los estudiantes lanzó una silla hacia el centro del salón y el docente intervino para reorganizar a los alumnos y recuperar el control de la clase.

Minutos después, durante esa intervención, cayó al suelo el teléfono celular de uno de los estudiantes involucrados. Ese episodio derivó en una discusión entre el adolescente y el profesor.

Según los testimonios recogidos, cuando Valdez intentó dialogar con el alumno recibió un golpe de puño en el rostro que le provocó una fractura de mandíbula. El impacto fue tan fuerte que el docente perdió el conocimiento durante algunos instantes y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa de Tandil. Tras conocerse la agresión, gremios docentes convocaron a un paro y a una movilización que reunió a cientos de personas frente a organismos educativos y espacios públicos de la ciudad.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense repudiaron el ataque y reclamaron medidas urgentes para garantizar entornos seguros dentro de las instituciones educativas.

“Las escuelas deben ser territorios de paz”, señalaron desde el espacio gremial, al advertir sobre el aumento de episodios de violencia que afectan a docentes y alumnos en distintos establecimientos del país.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense intervino en el caso y se encuentra realizando actuaciones administrativas y acompañamiento institucional, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

En paralelo, familiares, estudiantes y colegas del profesor manifestaron su preocupación por el deterioro de la convivencia escolar y pidieron políticas de prevención y contención para evitar nuevos hechos de violencia en las aulas.