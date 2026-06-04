El mate, bajo la lupa: hallan posibles efectos protectores para el cerebro

Investigadores de la UBA hallaron indicios de que algunos compuestos de la yerba mate podrían proteger neuronas y retrasar procesos vinculados al Parkinson. El estudio analiza desde hace más de diez años los efectos neuroprotectores de la infusión más consumida en Argentina.

Una investigación desarrollada por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encontró indicios de que algunos compuestos presentes en la yerba mate podrían contribuir a retrasar procesos asociados a la enfermedad de Parkinson. El estudio, que se realiza desde hace más de una década en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, analiza los efectos neuroprotectores de la tradicional infusión argentina.

El trabajo está encabezado por el investigador Juan Ferrario y se centra en comprender cómo ciertos componentes químicos de la yerba actúan sobre las neuronas dopaminérgicas, las células cerebrales que se deterioran progresivamente en pacientes con Parkinson.

La enfermedad es una patología neurodegenerativa que afecta principalmente el control de los movimientos. Sus síntomas aparecen cuando una cantidad significativa de neuronas encargadas de producir dopamina deja de funcionar o muere.

En estudios realizados en cultivos celulares, el equipo de la UBA observó que extractos de yerba mate lograron retrasar la muerte de neuronas dopaminérgicas. Además, experimentos complementarios en animales mostraron resultados compatibles con un posible efecto protector frente al deterioro neuronal.

Uno de los principales focos de la investigación es el ácido clorogénico, un antioxidante natural presente en grandes cantidades en la yerba mate. Según los científicos, este compuesto activa mecanismos celulares relacionados con la producción de energía y con la eliminación de residuos dañinos dentro de las neuronas.

Los especialistas explican que en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, las células nerviosas pierden progresivamente capacidad para eliminar sustancias tóxicas y materiales defectuosos, lo que acelera su deterioro.

En ese contexto, el ácido clorogénico mostró capacidad para estimular la enzima AMPK, considerada un sensor energético clave para el funcionamiento celular. Su activación favorece procesos de autofagia, un mecanismo natural mediante el cual las células reciclan y eliminan componentes dañados.

Los investigadores destacan que este sistema de “limpieza interna” es fundamental para mantener sanas las neuronas y podría jugar un rol importante en la prevención o ralentización de enfermedades neurodegenerativas.

Pese a los resultados alentadores, desde la UBA aclararon que todavía no existen evidencias suficientes para trasladar estos hallazgos a tratamientos clínicos en personas y remarcaron que aún serán necesarios más estudios y ensayos científicos.

De todos modos, la investigación abre una nueva línea de trabajo sobre el potencial terapéutico de compuestos naturales presentes en alimentos y bebidas de consumo cotidiano, como la yerba mate.