Scaloni toma nota: Argelia dio el golpe ante la Naranja

Argelia, primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, sorprendió al vencer 1 a 0 a Países Bajos como visitante. Con Luca Zidane como figura y un golazo de Anis Hadj Moussa, el conjunto africano llega en alza al debut frente al equipo de Lionel Scaloni.

Argelia, primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, dio la sorpresa este miércoles al vencer como visitante por 1 a 0 a Países Bajos en un amistoso internacional disputado en Rotterdam. El conjunto africano se impuso con un golazo de Anis Hadj Moussa sobre el final del encuentro y encendió las alertas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó gran parte del partido y manejó la posesión de la pelota, incluso pese a realizar nueve modificaciones durante el desarrollo del juego. Sin embargo, se encontró con una sólida actuación del arquero Luca Zidane, una de las figuras de la noche.

El hijo del histórico Zinedine Zidane respondió en varias ocasiones ante los ataques neerlandeses y sostuvo el empate hasta los minutos finales. El arquero, que realizó divisiones juveniles con Francia, obtuvo en 2025 la autorización para representar a Argelia a nivel internacional.

Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Hadj Moussa apareció a los 85 minutos para marcar el único tanto del partido. El delantero del Feyenoord recibió sobre la derecha, ingresó al área y definió con categoría tras dejar en el camino a un defensor.

La victoria alimenta la expectativa en torno al seleccionado africano, que llegará al Mundial tras una serie de amistosos positivos. Antes del triunfo frente a Países Bajos, Argelia había goleado 7 a 0 a Guatemala y empatado sin goles ante Uruguay.

El plantel cuenta además con futbolistas de experiencia internacional como Riyad Mahrez, exManchester City, y Nabil Bentaleb, actual mediocampista del Lille francés.

La Selección argentina enfrentará a Argelia el próximo 16 de junio desde las 22 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, en el partido que abrirá el Grupo J del Mundial 2026.

La zona se completará con Austria y Jordania, que debutarán un día después. El cuerpo técnico encabezado por Scaloni sigue de cerca la evolución del seleccionado africano, que aparece como el rival más exigente del grupo en la previa de la competencia.