Trump confirmó el rescate del coronel derribado en Irán y escaló: «El martes será el día de las centrales eléctricas y los puentes»

Donald Trump confirmó que el piloto del F-15 derribado en Irán fue rescatado con vida aunque se encuentra gravemente herido, tras un operativo de alto riesgo en zona montañosa con presencia simultánea de tropas iraníes. Inmediatamente después, el presidente escaló la presión.

Por Alejo Pombo

El piloto fue encontrado. Está gravemente herido. Y Trump puso fecha para el próximo ataque.

El presidente de Estados Unidos confirmó este domingo en su red Truth Social que el coronel del caza F-15 derribado sobre territorio iraní fue rescatado con vida, aunque se encuentra en estado grave. El operativo lo ubicó en una zona montañosa donde, según detalló el propio Trump, era buscado simultáneamente por fuerzas de Teherán. Helicópteros de fuerzas especiales participaron del rescate en un contexto de alta tensión, con tropas iraníes desplegadas en la misma área.

Trump elogió al piloto como «sumamente valiente» y calificó la operación de rescate como inusualmente riesgosa. «Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo», escribió, antes de agregar: «Una muestra increíble de valentía y talento.»

El ultimátum con hora y objetivo

Pero el tono del mensaje no se quedó en el elogio. Inmediatamente después de confirmar el rescate, Trump lanzó una advertencia directa a Irán vinculada al estrecho de Ormuz, por donde circula normalmente el 20% del suministro global de petróleo y cuyo tráfico está casi paralizado desde el inicio del conflicto.

«Ábranlo o vivirán en el infierno», escribió. Y fue más específico que en advertencias anteriores: «El martes será el día de las centrales eléctricas y los puentes en Irán. No habrá nada igual.»

La frase marca un salto en la escalada verbal de las últimas semanas. Ya no es una amenaza genérica de consecuencias militares: es un anuncio con día, con tipo de objetivo y con una promesa de magnitud sin precedentes en este conflicto. Si se cumple, el lunes será el último día de funcionamiento normal de infraestructura civil iraní antes de un ataque que Trump describió como único en su escala.

El contexto que rodea la advertencia

Las declaraciones llegan horas después de que Irán derribara dos aviones de combate estadounidenses —el F-15 y un A-10 Warthog— en el mismo día, en lo que constituyó el golpe más visible a la capacidad aérea de Washington desde el inicio de las operaciones. Trump había declarado días antes que Estados Unidos había cumplido casi todos sus objetivos en la guerra, incluido el desarme del programa nuclear iraní. El derribo de dos aeronaves en 24 horas y la necesidad de un operativo de rescate de alto riesgo en territorio enemigo complican ese relato.

Irán no respondió públicamente al ultimátum antes del cierre de esta edición. El martes, según Trump, dirá si fue en serio.