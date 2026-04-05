Entró con el auto a una casa en Salta, atropelló a un chico de 15 años y huyó

Un conductor de 27 años chocó con su auto contra una casa en Metán, Salta, en la madrugada del sábado, hirió a un adolescente de 15 años y escapó corriendo por la ventanilla. Fue detenido a pocas cuadras, con 1,55 gramos de alcohol en sangre, más del triple del límite legal.

Por Alejo Pombo

Eran las 2 de la madrugada del sábado. Una mujer y su hijo de 15 años dormían en su casa del barrio Nuevo Hogar, en Metán, Salta. El ruido que los despertó no fue un golpe en la puerta.

Fue un Renault 18 que entró por la pared.

Un conductor de 27 años perdió el control del vehículo en la intersección de Rivadavia y Santa Fe, impactó contra el lateral de la vivienda y terminó dentro de la propiedad, provocando destrozos estructurales. El adolescente quedó atrapado entre una puerta del auto y una estructura interna de la casa y sufrió heridas de consideración en uno de sus brazos. Fue trasladado al Hospital del Carmen, donde quedó fuera de peligro.

El conductor, en tanto, salió por la ventanilla y escapó corriendo.

La fuga, la detención y la mentira

Las cámaras de seguridad registraron todo: el impacto, los destrozos y la huida a pie del automovilista por las calles del barrio. Un operativo policial lo localizó a pocas cuadras. Al momento de ser detenido, intentó justificar el hecho con un supuesto desperfecto mecánico.

El test de alcoholemia desmontó la versión: 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite legal permitido en Argentina, que es de 0,5 gramos. La fiscalía ordenó su detención, el secuestro del vehículo y una serie de pericias para determinar la mecánica del siniestro. Vecinos de la zona declararon ante las autoridades que, minutos antes del choque, el Renault 18 habría estado participando en picadas en el barrio.

Otra madrugada, otro choque

La misma noche, en el barrio porteño de Palermo, otro conductor ingresó con su camioneta al hall de un edificio, destruyendo la fachada de vidrio y un tótem de seguridad. No hubo heridos. La hipótesis inicial de los investigadores es que el conductor se habría quedado dormido al volante.

Dos choques contra edificios en la misma madrugada, en ciudades distintas y con causas distintas. El denominador común: un vehículo que termina donde no debería estar.