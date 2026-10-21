Triple crimen en Monte Grande: investigan las horas previas a la tragedia

Tres personas fueron asesinadas en dos viviendas de Monte Grande y el principal sospechoso murió horas después en Burzaco. La Justicia investiga las amenazas que habrían precedido al ataque y un mensaje enviado por el hombre a un familiar antes de los hechos.

Un triple homicidio conmocionó este martes 20 de octubre a Monte Grande, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Laura Susana Prediger, de 43 años; su hijo Santino, de 11; y Susana Castillo Toscanini, de 73, fueron encontrados muertos en dos viviendas linderas. Horas después, Damián Darío Santillán, de 50 años y señalado como presunto autor de los crímenes, murió tras arrojarse al paso de un camión en Burzaco.

El caso se descubrió luego de un llamado al 911 que alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una casa ubicada en Los Claveles al 700. Al ingresar, los efectivos encontraron a Prediger en el comedor y al niño en una de las habitaciones. En ese mismo dormitorio secuestraron una escopeta de doble caño que habría sido utilizada en los ataques.

En una vivienda lindera, con salida hacia la calle Alfonso Amat, los agentes hallaron el cuerpo de Castillo Toscanini en el piso de la cocina. La mujer tenía 73 años.

Cerca de las 7.30, otro aviso alertó sobre un hombre que se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, partido de Almirante Brown. Tras identificarlo, los investigadores determinaron que se trataba de Santillán.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias. En las primeras inspecciones, los peritos detectaron lesiones en la cabeza de Prediger y de su hijo, mientras que las pericias deberán establecer las circunstancias precisas de las muertes.

Las amenazas y el mensaje previo al crimen

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Prediger y Santillán mantenían una relación de pareja desde hacía aproximadamente 20 años y tenían un hijo en común. De acuerdo con los testimonios recogidos, el hombre habría descubierto una infidelidad unas dos semanas antes y, desde entonces, habría comenzado a amenazarla.

De acuerdo con la información difundida por medios que cubrieron el caso, la mujer no había presentado una denuncia previa por esas amenazas.

Otro elemento que analiza la investigación es un mensaje que Santillán habría enviado a un familiar antes de los hechos: “Me obligaron a hacer esto”. Los investigadores buscan determinar el contexto de esa frase y reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a los asesinatos.

La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio y quedó bajo la intervención de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Esteban Echeverría, con participación de personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.

La investigación continúa con las autopsias, los peritajes sobre el arma secuestrada y la recolección de testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon el triple crimen.