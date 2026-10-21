Casación unificó los juicios de Hotesur y Los Sauces contra los Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que las causas Hotesur y Los Sauces se juzguen en un único debate oral, con Cristina y Máximo Kirchner entre los principales acusados. El juicio comenzará el viernes 23 de octubre a las 10, luego de que la mayoría del tribunal revocara la decisión de separar ambos procesos.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están acusados Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, sean juzgadas en un único debate oral y público. La decisión fue adoptada por mayoría y revocó la separación de los procesos que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). El juicio comenzará el viernes 23 de octubre a las 10, según el cronograma previsto.

La resolución fue firmada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes acompañaron los planteos de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente. Alejandro Slokar votó en disidencia.

Entre los fundamentos, la mayoría sostuvo que tramitar ambas investigaciones de manera conjunta permite evaluar la prueba en su contexto y evitar demoras innecesarias. También advirtió que dividir los procesos podría dificultar una respuesta judicial dentro de un plazo razonable y duplicar audiencias, alegatos y sentencias.

El planteo había sido impulsado por el fiscal de juicio Diego Velasco y luego respaldado por el fiscal general ante Casación, Mario Villar, y la UIF. Los acusadores sostuvieron que los expedientes comparten hechos, imputados y elementos probatorios, por lo que separarlos podía fragmentar el análisis de las presuntas maniobras investigadas. La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, se había opuesto a la reunificación.

Las causas investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con operaciones inmobiliarias y hoteleras de sociedades de la familia Kirchner. Según la acusación, empresarios habrían realizado pagos por alquileres de propiedades y hoteles que podrían haber funcionado como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

Hotesur se centra principalmente en la actividad hotelera y en operaciones vinculadas al empresario Lázaro Báez. Los Sauces, en tanto, examina contratos de alquiler y negocios inmobiliarios relacionados con la sociedad familiar, con la participación de empresarios como Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En ambos expedientes, Cristina Kirchner está acusada de asociación ilícita, como presunta jefa, y lavado de activos. Máximo Kirchner está imputado como presunto organizador de la asociación ilícita. Para la expresidenta, el proceso se suma a su situación judicial en otras causas: en Vialidad recibió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Máximo, por su parte, afrontará su primer juicio oral.

El debate se desarrollará en los tribunales federales de Comodoro Py, en la sala AMIA, con audiencias previstas tres veces por semana: lunes, viernes y sábados. El esquema contempla jornadas adicionales y fechas reservadas durante la feria judicial de enero de 2027.

Las reglas establecen que los acusados deberán estar presentes durante sus declaraciones indagatorias, mientras que en las audiencias testimoniales podrán ser representados por sus abogados. Quienes residan fuera de la Ciudad de Buenos Aires podrán solicitar participar a distancia, una posibilidad que deberá resolverse de manera individual.

La unificación vuelve a concentrar en un solo proceso dos investigaciones que tramitaron conjuntamente durante años y cuyo desdoblamiento había generado objeciones de los acusadores. Ahora, el tribunal oral deberá organizar el debate con el conjunto de las pruebas y las imputaciones incluidas en ambos expedientes.