El kirchnerismo presentó un documento ante la Corte por Cristina Kirchner

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron en el Congreso una revisión de la situación judicial de Cristina Kirchner y volvieron a denunciar una presunta proscripción política. Además, presentaron un documento ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

Senadores y diputados de Unión por la Patria realizaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso nacional para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner y reclamar una revisión de su situación judicial, al cumplirse un año desde que comenzó a cumplir prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Durante el encuentro, los legisladores volvieron a denunciar una presunta “proscripción política” contra la exmandataria y cuestionaron las condiciones impuestas en el marco de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El presidente del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, sostuvo que existe un tratamiento judicial “arbitrario” y aseguró que el caso de Cristina Kirchner afecta “el normal funcionamiento democrático”. Según expresó, las restricciones aplicadas a la exjefa de Estado son excepcionales en comparación con otros condenados.

Tras la conferencia, legisladores de Unión por la Patria presentaron un documento ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura en el que solicitaron revisar la situación judicial de la exvicepresidenta. En la presentación denunciaron la existencia de mecanismos orientados a impedir su participación política.

La actividad se desarrolló en paralelo a distintas movilizaciones y actos organizados por sectores del peronismo en apoyo a Cristina Kirchner, a un año de la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Durante su intervención, Martínez también vinculó la situación judicial de la exmandataria con el contexto económico y social del país. El diputado aseguró que las decisiones judiciales “no pueden tapar” problemas como la recesión, la caída del poder adquisitivo, el desempleo y la crisis que atraviesan jubilados y pequeñas empresas.

Por su parte, el senador formoseño José Mayans expresó un fuerte respaldo político a Cristina Kirchner y afirmó que amplios sectores de la sociedad reclaman una revisión de la condena. Además, denunció una supuesta persecución hacia integrantes de la familia de la expresidenta.

Desde Unión por la Patria ratificaron que continuarán impulsando acciones políticas, parlamentarias e institucionales en defensa de la exmandataria. También señalaron que trabajan en la construcción de una alternativa opositora al gobierno de Javier Milei de cara a los próximos desafíos electorales.

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme hace un año luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos extraordinarios presentados por la defensa en la causa Vialidad, expediente en el que fue hallada culpable por administración fraudulenta vinculada a la obra pública en Santa Cruz.

Mientras el kirchnerismo insiste en denunciar “lawfare” y proscripción política, sectores opositores sostienen que el fallo fue confirmado por distintas instancias judiciales y constituye una decisión ajustada al funcionamiento institucional.